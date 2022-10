Nejlepšími atlety Evropy jsou Bolová a společně Duplantis s Ingebrigtsenem

Tallinn - Nejlepší atletkou Evropy se stala hrdinka kontinentálního šampionátu v Mnichově Nizozemka Femke Bolová. O mužskou cenu se podělili tyčkařský šampion a světový rekordman Švéd Armand Duplantis a norský běžec Jakob Ingebrigtsen, který vedle patnáctistovky sbíral zlaté medaile i v závodech na 5000 metrů. Výsledky ankety Golden Tracks, kterou pořádá evropská federace, byly vyhlášeny dnes v Tallinnu.

Dvaadvacetiletá Bolová letos neměla v Evropě na dlouhých překážkách konkurenci. Na mistrovství světa ji porazila jen Američanka Sydney McLaughlinová, která zaběhla světový rekord 50,68 sekundy. Na ME vedle své hlavní disciplíny vyhrála Bolová i hladkou čtvrtku a pomohla k triumfu nizozemské štafetě čtvrtkařek. "Jsem strašně šťastná. Když si na Mnichov vzpomenu, byl to velký počin. Bylo to těžší, než by se mohlo zdát. Jsem ráda, že jsme do toho s týmem šli," řekla na pódiu.

Vedle ní byly nominované úřadující mistryně světa i Evropy v sedmiboji Naffisatou Thiamová z Belgie a ukrajinská výškařka Jaroslava Mahučichová, halová mistryně světa a vítězka ME pod širým nebem.

V mužské kategorii se opakoval čtyři roky starý příběh, kdy se Duplantis a Jakob Ingebrigtsen dělili o trofej pro vycházející hvězdu. Nyní sdíleli úspěch v hlavní kategorii. Duplantis v této sezoně šestnáctkrát z devatenácti startů překonal šestimetrovou hranici. Světový rekord dvakrát vylepšil v hale v Bělehradě a pak ho po triumfu na světovém šampionátu v Eugene posunul na současných 621 centimetrů. V srpnu obhájil evropský titul.

Ingebrigsten na mistrovství světa na double na 1500 a 5000 metrů nedosáhl, když ho na patnáctistovce překvapivě porazil Brit Jake Wightman. Na evropském šampionátu v Mnichově ale po čtyřech letech zopakoval úspěch z Berlína a vyhrál obě distance. Třetím finalistou ankety byl řecký dálkař Miltiadis Tentoglu.

Vycházející hvězdou se stala jeho krajanka, oštěpařka Elína Tzéngkoová, která se v 19 letech stala nejmladší evropskou šampionkou v této disciplíně v historii. Vítězka Zlaté tretry porazila v Mnichově světovou rekordmanku Barboru Špotákovou, která v 41 letech slavila bronz.

Mužskou kategorii pro budoucí hvězdy ovládl litevský diskař Mykolas Alekna, který v létě před dvacátými narozeninami získal stříbro na MS a vyhrál ME. Na ceremoniál ho doprovodil i jeho otec Virgilijus, někdejší úspěšný diskař a nejlepší atlet Evropy za rok 2006.

Funkcionáři Evropské atletiky udělili také Cenu fair play, kterou obdržel Nahuel Carabaňa. Reprezentant Andorry v rozběhu na 3000 metrů překážek na mistrovství Evropy pomohl zraněnému soupeři, i když to pro něj znamenalo zdržení. "V tu chvíli jsem o ničem nepřemýšlel, prostě jsem jednal, vzešlo to ze mě," řekl v nahrávce, kterou na dálku pozdravil publikum.