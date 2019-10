Nejlepším frgálem ve Velkých Karlovicích byl hruškový z Karolinky

Velké Karlovice (Vsetínsko) - V soutěži o nejlepší valašský frgál na závěr 11. ročníku Karlovského gastrofestivalu ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku zvítězil hruškový frgál Anny Šauerové z Karolinky, která zvítězila i v předchozích dvou ročnících. Soutěž frgálů je tradičně vrcholem gastrofestivalu a porotci letos hodnotili 68 koláčů různých příchutí. Vítězkou festivalové soutěže o nejlepší klobásu se pak stala místní kuchařka Jarka Matyščáková.

Pekařka Šauerová se soutěže účastní každý rok a vždy obsazuje přední příčky. Předloni zvítězila s ořechovým koláčem, loni oslnila porotu makovou náplní a letos zabodovala s hruškovým frgálem. "Ten mám i já sama nejraději. Hrušky používám domácí od zemědělce z Huslenek. Pak už do náplně přidám jen cukr a badyán, to je vše. Tím nejdůležitějším ale stejně podle mě je, aby byl koláč pečený s lásku a radostí. Pak výsledek vždy stojí za to," řekla novinářům čtyřiašedesátiletá Šauerová.

Šauerová dříve pracovala jako vedoucí školní jídelny a nyní má pečení frgálů, tedy valašských koláčů, jako příjemné zpestření v důchodu. Díky úspěchům a zájmu okolí se pečení začala věnovat profesionálně.

Porotci letos na festivalu ve Velkých Karlovicích vybírali hlavně z tradičních tvarohových, hruškových a makových frgálů. "Objevily se ale i méně časté a přitom chutné náplně, třeba malina, jablko nebo lískový ořech. Raritou byly slané frgály se zelím nebo se slaninou," uvedla Hedvika Polášková z pořádajícího Spa hotelu Lanterna.

Soutěž frgálů má delší tradici než gastrofestival, koná se už 17 let. Od počátku byla spojena se jménem Ladislava Frgala, po jeho loňském úmrtí pokračuje v tradici v čele poroty jeho manželka Alena.

V soutěži se hodnotí jak vzhled a chuť frgálů, tak i dodržení správných parametrů. Pravý valašský frgál má mít průměr 30 centimetrů, váží zhruba 600 gramů a vždy je pouze s jednodruhovou náplní, která má na řezu tvořit polovinu vůči těstu. V souladu se zeměpisným označením EU může být jako valašský frgál označován jen koláč vyrobený na území Valašska.

Letošní gastrofestival i přes chladnější počasí přilákal do Velkých Karlovic opět tisíce návštěvníků. "Počasí nám poprvé opravdu nepřálo, oba dny byly chladné, sobota navíc propršela. O to víc jsme nadšení z odezvy návštěvníků," řekl ředitel Karlovského gastrofestivalu a pořádajícího Resortu Valachy Tomáš Blabla. Návštěvnost odhadl na 20.000 lidí.

Návštěvníci procházeli 3,5 kilometru dlouhým údolím Léskové a ochutnávali jídlo na několika zastávkách. Místní Spa hotel Lanterna opět hostil michelinského šéfkuchaře, který připravil sobotní galavečeři a nedělní oběd pro milovníky zážitkové gastronomie. Kromě frgálů si návštěvníci gastrofestivalu mohli pochutnat i na specialitách, které připravily místní restaurace.