Nejlepším dárkem pro děti by byla medaile, plyšáky ale také přivezu, řekl Frolík

Peking - Hokejový útočník Michael Frolík uvítal, že krátce po příletu do Pekingu mohl absolvovat první trénink v dějišti olympijských her. Některé spoluhráče viděl poprvé, neboť se k národnímu týmu připojil až později a reprezentace se do dějiště turnaje přesouvala po částech. Věří, že by z Číny mohl jako dárek dětem přivézt medaili.

"Zatím se rozkoukávám, ale vše proběhlo tak nějak v pořádku. Na letišti jsme trochu čekali na tašky, ale s tím jsme počítali a věděli jsme, že to tam bude chvíli trvat. Pak jsme se dostali na pokoj, chvilku se natáhli a čekali na testy. Někteří měli problém, ale mně přišly negativní, tak jsem rád, že jsem mohl stihnout trénink a trošku se vypotit," řekl Frolík novinářům po tréninku.

Na rozdíl od něj na ledě chyběli David Krejčí a Jan Ščotka, kteří měli pozitivní test na koronavirus. "Uvidíme, jak to půjde dál. Nevím, jaký je přesně postup. Samozřejmě, že je to trochu komplikace. David je jeden z našich nejzkušenějších hráčů a bohužel ho to potkalo. U některých kluků to může být chybná pozitivita," řekl třiatřicetiletý útočník.

Přestože věří, že Krejčí bude v pořádku a na turnaji reprezentaci pomůže, je podle něho potřeba připravit se na všechny možnosti. "Se ztrátami se musí počítat. Samozřejmě, že je to nepříjemné a bylo by by nejlepší, kdybychom byli všichni pohromadě, ale každý má nějaké pozitivní kluky. Snad se to rychle vyřeší a budeme moct být pospolu a trošku se sladit, naladit chemii v lajnách a potrénovat spolu," přál si Frolík.

Odchovanec Kladna startoval na olympijských hrách v Soči v roce 2014, na kterých Češi vypadli po porážce s USA ve čtvrtfinále. Teď věří v úspěch. "Doufám, že nám turnaj vyjde. Vím, že poslední zprávy o českém hokeji nebyly moc pozitivní, ale je to krátkodobý turnaj a může se stát cokoliv. Musíme se maximálně připravit, mít dobrý start. Doufejme, že se během několika tréninků naladíme," uvedl útočník švýcarského Lausanne.

Frolík se do Evropy vrátil před sezonou ze zámoří, kde působil s krátkou přestávkou při výluce NHL od roku 2006. I proto některé spoluhráče ve výběru tvořeném hráči z evropských soutěží moc nezná. "Dnes jsme se viděli pořádně poprvé, doposud jsme byli rozdělení na skupinky. Je to zvláštní. Bylo by lepší, kdybychom byli hned od začátku pospolu, ale situace je taková, jaká je. Máme jeden přípravný zápas, což si myslím, že je dobře. To by nám ve zvykání na malém hřišti mohlo pomoct," řekl Frolík.

Pro útočníka s více než 900 starty v NHL není minimálně dvoutýdenní cesta na olympiádu z pohledu rodiny žádným problémem, partnerka Diana Kobzanová totiž žije momentálně s dětmi v USA. "Jsme zvyklí, vždycky na nějaký čas odjedu. Naposledy jsme se viděli na Vánoce. Tahle sezona je zvláštní, pro děti je to nepříjemné. Tenhle rok jsme tak nějak obětovali," přiznal Frolík s tím, že s rodinou je v neustálém kontaktu přes mobilní aplikace. "Jestli jim něco přivezu? Nejlepší by byla medaile. Nějaké plyšáky ale budu muset přivézt taky," dodal s úsměvem.