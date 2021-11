Nejlepším českým fotbalistou je podle magazínu Bican, momentem Panenkova penalta

Praha - Josef Bican, titul mistrů Evropy z roku 1976 a rozhodující penalta Antonína Panenky ve finále tohoto šampionátu v Jugoslávii vyhráli anketu měsíčníku Hattrick o nejlepšího hráče, událost a okamžik 120 let českého fotbalu.

Za věhlasným střelcem Bicanem skončili na dalších místech oba čeští držitelé Zlatého míče Josef Masopust a Pavel Nedvěd. Čtvrtý byl brankář vicemistrů světa z roku 1934 František Plánička, pátý Panenka, následují další gólmani Petr Čech a Ivo Viktor. Nejlepší desítku doplnily hvězdy nedávné minulosti Tomáš Rosický, Jan Koller a Vladimír Šmicer.

Vedle novinářů v anketách hlasovali rovněž funkcionáři, trenéři a hráči včetně předsedy FAČR Petra Fouska, trenéra národního týmu Jaroslava Šilhavého či kouče jednadvacítky Jana Suchopárka.

Ti jako další významné události za zlatem z ME 1976 vybrali stříbrné světové šampionáty v Chile 1962 a v Itálii 1934. Za Panenkovým slavným "vršovickým dloubákem" do sítě západoněmeckého brankáře Seppa Maiera skončily Poborského lob ve čtvrtfinále ME 1996 proti Portugalsku a Masopustův vedoucí gól ve finále MS 1962 proti Brazílii.

Před 21 lety v anketě časopisu Gól o nejlepšího českého fotbalistu 20. století zvítězil Masopust před Bicanem a Viktorem. Plánička byl stejně jako letos čtvrtý, Nedvěd pátý a Panenka šestý. Nedvěd však tehdy měl zisk Zlatého míče teprve před sebou, obdržel ho v roce 2003.