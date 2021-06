Nejlepší výkon pod trenérem Šilhavým, shodli se experti po výhře nad Nizozemskem

Praha - Experti oslovení ČTK se shodli, že čeští fotbalisté v nedělním vítězném osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku předvedli nejlepší výkon pod trenérem Jaroslavem Šilhavým. Odborníci po nečekané výhře 2:0 ocenili, jak skvěle bylo mužstvo připravené po taktické stránce a jak eliminovalo ofenzivní sílu "tulipánů". V sobotním čtvrtfinále s Dánskem podle nich čeká reprezentaci ještě těžší soupeř.

"Určitě to byl nejlepší výkon pod trenérem Šilhavým. Myslím, že nám dost pomohly i změny v sestavě. Je to vynikající úspěch našeho mužstva, to vítězství je navíc zasloužené. Byla to ukázka výborného týmového výkonu," řekl bývalý trenér Dušan Uhrin starší, který dovedl reprezentaci na Euru v roce 1996 ke stříbru.

"Můžu říct, že mě to překvapilo, protože naši hráli dobře. Asi to byl nejlepší výkon pod trenérem Šilhavým. Byl to soutěžní zápas na Euru a těžký soupeř. Když budeme podávat výkony jako včera, můžeme hrát s každým. Každému vadí, když hned po zpracování míče je u něj protihráč, a když ho obejdete, tak je u vás druhý. Ale vydržet to takhle organizovaně hrát 90 minut je strašně těžké," uvedl bývalý kouč František Cipro, který v roce 1996 získal se Slavií ligový titul a došel s ní do semifinále Poháru UEFA.

Experti vyzdvihli, jak český tým dokázal eliminovat nizozemskou ofenzivu. Kouči Šilhavému podle nich vyšly i všechny tři změny v sestavě oproti poslednímu utkání skupiny s Anglií, záložníci Antonín Barák s Petrem Ševčíkem a obránce Pavel Kadeřábek odehráli výborný zápas. Gólem a přihrávkou se pak blýskl Tomáš Holeš.

"Překvapil mě Jarda Šilhavý, že udělal změny, které asi nikdo nečekal. Všechno mu to vyšlo. Strašně se zlepšila hra záložní řady. Celý náš tým Holanďany, kteří jsou lepší fotbalisti, prakticky k ničemu nepustil. Nedali jim čas a prostor na jejich hru. Úplně jim to otrávili a bylo to na Holanďanech vidět, byli podráždění, nervózní a vzteklí," podotkl Cipro.

"Trenéři už během předzápasových rozhovorů malinko avizovali, že pokud chceme uspět, potřebujeme být aktivní stejně jako proti Belgii nebo Anglii. Proto se zřejmě rozhodli i pro Tondu Baráka, protože s Belgií hrál uprostřed se Součkem a Holešem a klapalo to. Tým byl výborně takticky připravený a myslím si, že to i Holanďany zaskočilo. Řekl bych, že se to rovná zápasu s Belgií nebo s Anglií. Asi to byl ten top zápas pod trenérem Šilhavým," srovnával asistent trenéra Bohemians 1905 Erich Brabec utkání s kvalifikačními duely předloni s Anglií (2:1) a v březnu s Belgií (1:1).

Mužstvo podle něj ukázalo, že se dá nad favoritem vyhrát i bez hvězdných jmen v sestavě. "Fotbal je kolektivní hra. Pokud nemáte Messiho, Ronalda nebo Neymara, musíte si pomoci týmovým výkonem. A pak ze skvělého týmového výkonu vzejdou fantastické individuální výkony, jako včera předvedl třeba Tomáš Holeš nebo Tonda Barák," uvedl Brabec.

"Trenér Šilhavý má v sobě nějaký cit, dokáže tým fantasticky připravit. Pak záleží na nastavení celé kabiny. Teď si myslím, že to bylo nastavené skvěle a že si to všechno proti Nizozemsku sedlo," doplnil.

Dánové sice nemají v kádru tak zvučná jména jako Nizozemci, experti je ale paradoxně považují za těžšího soupeře. Seveřané se po kolapsu záložníka Christiana Eriksena, který musel být v prvním duelu skupiny na hřišti oživován, zvedli a v osmifinále rozdrtili Wales 4:0.

"Dánsko je na nějaké vlně euforie. Po tom těžkém začátku, kdy přišli o Eriksena a dvakrát prohráli, se dostali nahoru dvěma výsledky s Ruskem a Walesem. Myslím, že Holanďani mají lepší fotbalisty, ale to nic neznamená. Dánové také hrají dost týmově, v tom jsou lepší než Holanďani," uvedl Cipro.

"Doufám, že to ještě není konečná, i když si myslím, že Dánové budou daleko silnějším protivníkem. Přirovnal bych je k našemu týmu. Jsou velice dobře organizovaní, taky na výši připravení. Nemají takové světové individuality, ale týmově jsou nám hodně podobní. Očekávám, že zápas bude vyrovnaný," mínil Brabec.

Uhrin věří, že současný tým by mohl zopakovat úspěch jeho svěřenců z roku 1996. "Tradice je taková, že po 20 nebo 25 letech jsme vždy měli úspěch. Euro 1976, pak 1996 a teď dalších 25 let. Pokud předvedeme stejný výkon jako proti Holandsku, klidně je možné dojít až do finále. Zápas s Dánskem ale bude velice těžký. I vzhledem k tomu, že se to hraje v Baku, z hlediska fandění to nebude takové. Dány jsem viděl proti Walesu, jsou opravdu dobří. Myslím, že to bude ještě těžší než s Nizozemskem," dodal Uhrin.