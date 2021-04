Nejlepší výkon Arsenalu v sezoně, píšou britská média o odvetě se Slavií

Londýn - Za nejlepší výkon v sezoně označila britská média vystoupení fotbalistů Arsenalu ve čtvrteční čtvrtfinálové odvetě Evropské ligy na hřišti pražské Slavie. Na rozdíl od úvodního duelu (1:1) se podle nich v Edenu představil úplně jiným tým, který po výhře 4:0 zaslouženě oslavil postup.

"Od Arsenalu to byl parádní výkon a vzhledem k okolnostem pravděpodobně nejlepší pod Mikelem Artetou v této sezoně," napsal deník Evening Standard. "'Kanonýři' předvedli jeden z nejlepších výkonů v ročníku, kterým proměnili teoreticky náročný večer v pěkné venkovní vítězství," konstatoval server BBC Sport.

"Díky tomu udrželi naděje na výhru v soutěži a spolu s tím jedinou reálnou šanci na evropské poháry v příští sezoně. Je to už 25 let od doby, kdy se Arsenal, který je nyní v Premier League devátý, naposledy nekvalifikoval do evropských pohárů," dodala BBC Sport.

Londýnský celek podal v Edenu podle britského tisku v porovnání s prvním duelem diametrálně odlišný výkon. "Tlak byl velký, ale Arsenal podal odpovídající výkon. Byl na míle vzdálený úvodnímu zápasu, v němž byl Arsenal nemastný neslaný," uvedl Evening Standard.

"Kdyby Arsenal prohrál, sezona by pro něj prakticky skončila. Místo toho vdechl posledním dvěma měsícům život. Zahazování šancí Arsenalu v prvním duelu vedlo k remíze, ale v Praze, kde jeho soupeř neprohrál přes rok, bylv koncovce mimořádně efektivní," doplnila BBC Sport.

"Kanonýři" podle britských médií dali vzpomenout na úspěšnou éru z přelomu tisíciletí. "Takového obrazu Arsenalu jsme byli v této sezoně svědky jen zřídka. Připomněl pozůstatky toho nejlepšího ze starých časů," napsal The Independent.

Velkou pochvalu si vysloužili střelci Bukayo Saka, Emile Smith Rowe a Alexandre Lacazette, který skóroval dvakrát. Podle deníku Evening Standard šlo o nejlepší hráče zápasu, jako jediní dostali vysokou známku devět.

Arsenal se v semifinále utká se španělským Villarrealem, který vede bývalý trenér londýnského mužstva Unai Emery. Finále je na programu 26. května v Gdaňsku. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Manchester United - AS Řím.