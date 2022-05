Nejlepší trenér sezony Bílek: Neřeším sebe, důležitější pro mě bude vždy tým

Plzeň - Kouč plzeňských fotbalistů Michal Bílek, který dovedl Viktorii k překvapivému ligovému titulu a byl zvolen nejlepším trenérem sezony, nevnímá své vítězství v anketě Ligové fotbalové asociace (LFA) jako osobní úspěch nebo satisfakci. Přestože má z ocenění radost, na prvním místě je pro něj vždycky tým.

"Neřeším úplně sebe. Řeším hráče, jsem rád, že se to povedlo kvůli nim. Je tady bezvadná parta, super pracovali. Tohle je nade vše. Jestli sám vyhraju nějakou anketu, to pro mě v uvozovkách není tak důležité. Je to samozřejmě příjemné, ale důležitější pro mě bude vždycky tým," řekl Bílek v on-line rozhovoru s novináři.

"Mám obrovskou radost, že jsme získali titul. Jsem hrozně rád za kluky, protože v téhle sezoně odvedli fantastickou práci. Když vidíte, jak jsou šťastní hráči, fanoušci a všichni kolem vás, tak to pro mě znamená strašně moc," doplnil sedmapadesátiletý kouč.

Západočeši se stali mistry po čtyřech letech a celkově pošesté v historii po středečním čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul. Zvítězili nad nováčkem Hradcem Králové 2:0 a současně využili remízy druhé Slavie 1:1 v Ostravě. Na titul ale Bílek dlouho nemyslel.

"Až ke konci, když už jsme věděli, že pokud vyhrajeme dva zápasy, tak titul získáme. Tam jsem začal o titulu trošku přemýšlet. Jinak jsem se soustředil na nejbližší zápasy. Tak to bylo po celou sezonu. Tlak sílil ke konci, protože jsme věděli, že to máme ve svých rukách," uvedl bývalý kouč národního týmu, jehož svěřenci dnes zakončí sezonu domácím zápasem s Ostravou.

Loni v létě ho vůbec nenapadlo, že by s Viktorií mohl nejvyšší soutěž vyhrát. "Přemýšleli jsme trošku jinak. Minulá sezona nám nevyšla tak, jak jsme si představovali. Skončili jsme na pátém místě díky tomu, že jsme zvládli poslední zápas v Opavě. Naším úkolem bylo dát mužstvo dohromady, říct si, jakým způsobem chceme pracovat a kluci to beze zbytku plnili. Před začátkem sezony jsme měli jiné starosti, než přemýšlet o titulu nebo nějaké anketě," přiznal Bílek.

"Sparta se Slavií vyhlásily útok na titul. To je jasné, tak to musí být každý rok. Naše cíle v úvodu byly trošku jiné. Bohužel jsme vypadli z evropských pohárů. Na jednu stranu je to hodně špatně, na druhou stranu jsme měli trošku výhodu, že jsme týden měli celý a mohli se na zápasy dobře připravit," řekl někdejší záložník.

Odkryl plzeňské plány na příští sezonu. "Co se týká herního pojetí, velké změny určitě nechystáme. Budeme chtít náš způsob hry vylepšit, aby byl ještě dokonalejší. Vždycky u nás bude na prvním místě zodpovědná defenziva," prohlásil Bílek. "Když už se dostáváme do kvalifikace Ligy mistrů, tak tam půjdeme s tím, že si Ligu mistrů chceme zahrát. Ale jednoznačně je cílem skupina evropských pohárů," dodal.