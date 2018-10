Magnitogorsk (Rusko) - Suverénně nejlepší střelec hokejové extraligy Michal Bulíř odchází z Liberce do Magnitogorsku do Kontinentální ligy. S Metallurgem, který vede jako hlavní kouč Josef Jandač spolu s asistentem Jiřím Kalousem, se sedmadvacetiletý útočník dohodl na smlouvě do 30. dubna příštího roku. Bulíř míří na premiérové zahraniční angažmá a poprvé v kariéře opouští Bílé Tygry.

"Odchod Michala Bulíře je pro nás bezpochyby velkým oslabením. Hlavně v situaci, kdy si sedl celý útok s Kvapilem a Lencem a táhl naši ofenzivu," uvedl v tiskové zprávě hlavní trenér a sportovní manažer Liberce Filip Pešán.

Bulíř v této sezoně vstřelil v 11 zápasech 13 branek a vládne pořadí kanonýrů extraligy o pět gólů před Vojtěchem Němcem z Plzně a Zbyňkem Irglem z Olomouce. S 16 body je druhý v produktivitě za spoluhráčem Markem Kvapilem, který nasbíral 17 bodů za šest gólů a 11 přihrávek.

"Nechceme Michalovi bránit v dalším kariérním kroku. Věřím, že se po dobrém zahraničním angažmá vrátí zase zpět do Liberce. Zkušenější a silnější. Přeju Michalovi hodně štěstí v novém působišti a také aby se v KHL trvale prosadil," doplnil Pešán.

Bulíř v extralize odehrál celkem 368 zápasů a na kontě má 188 bodů za 91 gólů a 97 přihrávek. S Libercem získal v roce 2017 titul a o rok později stříbro. Dvakrát nastoupil za českou reprezentaci v sezoně 2016/17, kdy ji vedl právě Jandač.

"Tím, že se mi v průběhu sezony dařilo dávat góly a sbírat body, přišel výrazný zájem ze zahraničí a jednal jsem s více kluby. Rozhodl jsem se kývnout na nabídku angažmá v Magnitogorsku, které je pro mě velkou výzvou," uvedl Bulíř, který bude v Metallurgu vedle trenérského dua jediným českým hráčem.

"Ve smlouvě jsem měl uvedené, že mohu po sezoně v případě zájmu zahraničních klubů odejít, ale Filip Pešán mi umožnil odchod i v průběhu sezony, za což mu velmi děkuji. Celé liberecké organizaci patří obrovský dík," ocenil Bulíř dohodu Bílých Tygrů s Magnitogorskem.

"Jako odchovanec si velmi vážím toho, co pro mě Bílí Tygři v mé kariéře udělali. Věřím, že se bude klukům i beze mě ve zbytku sezony nadále dařit, budu jim rozhodně i na dálku držet palce. Na Liberec rozhodně nezanevřu, vyrostl jsem tu a vždy se sem budu rád vracet," dodal Bulíř.