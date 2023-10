Nejlepší řešení pro Gazu bez Hamásu je návrat Palestinské samosprávy, řekl Lapid

Tel Aviv - Nejlepším řešením mocenského vakua v Pásmu Gazy zbaveného hnutí Hamás by podle izraelského opozičního politika a expremiéra Jaira Lapida byl návrat pod Palestinskou samosprávu předsedy Mahmúda Abbáse. Lapida dnes citoval server Times of Israel (ToI). Izraelská vláda národní jednoty vytvořená pro období války proti Hamásu se zapřísahala, že radikální islamistické hnutí "vyhladí". Neřekla však, jaké má s oblastí plány v případě svého vojenského vítězství.

Bezprostřední izraelskou strategií je podle tří nejmenovaných místních zdrojů agentury Reuters zničit infrastrukturu Pásma Gazy, a to i za cenu velkých civilních obětí, vytlačit lidi na jih směrem k egyptské hranici a cílit na systém podzemních tunelů, které Hamás vybudoval pro své potřeby. Následné vojenské operace by podle poradců amerického prezidenta Joea Bidena mohly Hamásu "způsobit trvalé škody". V tom, co by následovalo poté, však zatím Izrael nemá jasno, podotýká Reuters.

"Myslím, že nakonec bude nejlepší, když se (do Gazy) vrátí Palestinská samospráva. Tak to bylo dřív, Palestinská samospráva tam stále má nějakých 20.000 lidí, kteří pro ni pracují a hodně podniků a občanských sdružení řídí na dálku," řekl Lapid, předseda centristické opoziční strany Ješ atid.

Hamás v Pásmu Gazy zvítězil ve volbách v roce 2006. Palestinskou samosprávu, respektive její hlavní stranu Fatah, z oblasti vytlačil Hamás po násilném převratu o rok později a od té doby de facto vládne Gaze, ačkoliv formálně se pravomoci palestinské autonomie se sídlem v Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu vztahují i na Pásmo Gazy.

Šéf palestinské autonomie Abbás se od útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října osobně či po telefonu zúčastnil řady diplomatických jednání se zástupci arabských zemí, ruským prezidentem Vladimirem Putinem nebo americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem. Ve svých prohlášeních odsoudil "nucené vysídlování" Palestinců v Pásmu Gazy, zabíjení civilistů oběma stranami konfliktu a vyslovil se pro "mírový veřejný protest a diplomacii jako způsoby dosahování národních cílů".

V úterý v Ramalláhu vyšly do ulic stovky Palestinců a dožadovaly se Abbásova odstoupení, když se objevily zprávy o výbuchu v nemocnici Al-Ahlí v Pásmu Gazy, kde podle úřadů ovládaných Hamásem zemřely stovky lidí. Při demonstracích podle katarské televize Al-Džazíra propukla střelba a zavládl chaos. Ačkoliv Abbás incident označil za "odporný válečný masakr", protesty byly projevem dlouhotrvající nevraživosti Palestinců na Západním břehu vůči Abbásovi. Odpůrci předsedy palestinské samosprávy jsou podle Reuters přesvědčeni, že na území příliš spolupracuje s izraelskými bezpečnostními složkami.

Z exploze v nemocnici Al-Ahlí se vzájemně obviňuje izraelská armáda a islamistické organizace v Pásmu Gazy. Ačkoliv nezávislé vyšetřování zatím neprovedly úřady třetí země, izraelská armáda poskytla řadu důkazů, z nichž podle ní vyplývá, že výbuch způsobila vadná raketa uskupení Islámský džihád. Pravost izraelských důkazů částečně potvrdilo vyšetřování britské BBC, nicméně sama stanice uvádí, že některé z podkladů nelze nezávisle ověřit.