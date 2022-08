Nejlepší prezident bude krkavec, míní brněnský spolek, sbírá pro něj podpisy

Brno - Nejlepším prezidentem by byl krkavec, míní spolek Edvard na Hrad. Představitelé spolku dnes v Brně s nadsázkou ohlásili kandidaturu krkavce velkého jménem Edvard K., pro kterého plánují sbírat podpisy nezbytné pro občanské uchazeče o prezidentský úřad, oslovili prý také poslance a senátory. Edvardovi podporovatelé odmítají označení za recesisty, přestože zvíře sotva může zastávat vrcholnou politickou funkci.

Živého krkavce před novináře přinesl předseda spolku, hudebník a divadelník Jaroslav Záděra v doprovodu herce Alana Novotného. Předložili údajné kandidátovo prohlášení, které zdůrazňuje například to, že je bezúhonný a nemajetný.

"Nemám firmu, dluhy, závazky ani noční můry. Mám jen hnízdo. Postavil jsem si ho sám a bez dotací," stojí v prohlášení. Ironicky odkazuje na kauzu Čapího hnízda, ve které čelí předseda ANO Andrej Babiš obžalobě, podle níž napomohl k dotačnímu podvodu. "Jsem jeden z mála, kdo se ještě nepotkal s panem Redlem," zmínilo prohlášení krkavce také aktuální korupční kauzu Dozimetr, jejímž středobodem je lobbista Michal Redl.

Slibovat by prý mohl krkavčí kandidát cokoliv, ale neudělá to, protože kompetence prezidenta jsou omezené a hlava státu by měla být spíše morálním vzorem. Potenciálními spolupracovníky krkavce na Hradě by byla podle podporovatelů samá "vzletná jména" - zmínili Ladislava Špačka, Eduarda Stehlíka nebo Tomáše Sokola, tedy nositele "ptačích příjmení". Krkavec prý také netrvá na hnízdění v Lánech a nebude využívat vládní letku.

Jaké budou další kroky spolku, se novináři nedozvěděli. Novotný odkázal na web Edanahrad.cz, kde lze stáhnout podpisové archy. "Rozjíždíme také účty na sociálních sítích," doplnil Novotný.

Češi budou prezidenta volit příští rok. Pro první kolo má stále největší podíl hlasů Babiš, ale v druhém kole by ho porazil někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median.