Nejlepší ligový střelec Juliš se upsal Spartě do roku 2023

Praha - Fotbalista Lukáš Juliš prodloužil smlouvu se Spartou. Pětadvacetiletý útočník, který s šesti góly vede tabulku střelců první ligy, je podle nového kontraktu na Letné vázán do roku 2023. Pražský klub o tom informoval na svém webu.

Juliš se do Sparty vrátil po povedeném hostování v Olomouci, kde v jarní části minulé sezony dal osm ligových branek ve 12 zápasech. Střeleckou formu si přenesl i do nového ročníku a v dosavadních šesti kolech zaznamenal stejný počet gólů. Svěřenci trenéra Václava Kotala i díky chrudimskému rodákovi vedou tabulku nejvyšší soutěže bez ztráty bodu.

"Jsem hrozně šťastný. Je to pro mě obrovská vzpruha. Po tom, co jsem za poslední dva tři roky zažil, jsem skoro ani nečekal, že by se tohle někdy mohlo stát," uvedl Juliš v rozhovoru pro klubovou televizi.

"Jsem hrozně spokojený. Od začátku hlavně vyhráváme, a když Sparta vyhrává, je jasné, že útočník dává góly. Doufám, že to tak bude pokračovat," doplnil odchovanec letenského klubu, který má na kontě 78 ligových utkání a 23 gólů. Vedle Olomouce ze Sparty hostoval ještě v Bohemians 1905.

Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý chtěl Juliše nominovat na zápasy na Kypru, v Izraeli a ve Skotsku, ale sparťanského útočníka nepustilo na sraz zranění.