Nejlepší lezci přijeli na SP v boulderingu do Prahy, Češi vzhlíží k Ondrovi

Praha - Nejlepší světoví lezci se sjeli do Česka na Světový pohár v boulderingu, který se uskuteční od pátku do neděle v Praze na Letné. Největší nadějí početného domácího týmu bude Adam Ondra, bronzový medailista v této disciplíně z loňského mistrovství Evropy v Mnichově.

Světový pohár se vrací do Česka po čtrnácti letech, v roce 2009 se závodilo v Brně v lezení na obtížnost a tehdy mladinkému Ondrovi se příliš nedařilo. Tentokrát ho čeká disciplína, která mu není tak blízká. Loni v Praze vyhrál Evropský pohár v boulderingu, ale ten Světový má o poznání vyšší úroveň.

"Tentokrát třeba už kvalifikační bouldery budou opravdu hodně náročné. Většinou na Světových pohárech kvalifikační, semifinálové a finálové bouldery nejsou výrazně jinak obtížné. Zpravidla třeba to semifinálové je o trošku těžší než finálové. Finálové se staví trochu na efekt pro diváky, aby to bylo koukatelné. Semifinálové kolo je většinou fyzicky nejtěžší," přiblížil Ondra na nedávné tiskové konferenci.

Světový pohár v Praze je jeho prvním závodem v sezoně, v níž se zaměřuje především na srpnové mistrovství světa v Bernu. Jeho hlavním cílem bude postup z kvalifikace do sobotního dvacetičlenného semifinále. Mužská soutěž vyvrcholí v sobotu od 20:00 šestičlenným finále.

Favority budou především silní Japonci Kokoro Fudžii a Tomoa Narasaki, nejlepší dva z předloňského mistrovství světa v boulderingu. Do Prahy přijel také úřadující evropský šampion Nicolai Uznik z Rakouska. Mezi ženami nechybí nejlepší lezkyně současnosti Janja Garbretová. Slovinská hvězda podobně jako Ondra zahajuje v Praze sezonu, před níž bojovala se zraněním palce u nohy.

Ženská kvalifikace bude v pátek odpoledne, semifinále a finále je na programu v neděli. Jedničkou českého týmu bude Eliška Adamovská, která loni skončila šestá v pražském závodě Evropského poháru v boulderingu. Ve Světovém poháru se ale v této sezoně zatím neprosadila.

Podobně jako u jiných českých lezců je Adamovská silnější v lezení na obtížnost. I proto nechce předseda svazu Jan Bloudek na české reprezentanty vytvářet tlak. "Pro mě budou příjemné jakékoliv body, které se podaří získat. Pokud se podaří semifinále, bude to obrovský úspěch, a dál už je to loterie. Obrovsky záleží, jak je to postavené, jak to komu sedne," řekl.

Díky vyšším kvótám pro pořadatelskou zemi bude závodit v každé kategorii po šesti českých reprezentantech.