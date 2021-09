Nejlepší český veslař historie Synek ukončil v 38 letech kariéru

Praha - Nejúspěšnější český veslař historie Ondřej Synek se v 38 letech rozhodl ukončit aktivní kariéru. Pětinásobný mistr světa na skifu a trojnásobný medailista z olympijských her se ze zdravotních důvodů nepředstavil v létě pod pěti kruhy v Tokiu a dnes na tiskové konferenci oznámil, že již na vrcholné úrovni veslovat nebude.

"Chtěl bych oznámit, že končím pouť veslování. Bylo to krásné, bylo to dlouhé. S Milanem (trenérem Dolečkem) jsme toho prožili za 21 let hodně. Je to můj druhý táta. Jsem rád, že se to povedlo, že kariéra moje byla úspěšná. Jako malý kluk jsem o tom nesnil," řekl Synek, jemuž lékaři v červnu diagnostikovali takzvaný syndrom nejasného snížení výkonu. I proto se účasti v Tokiu vzdal.

Rodák z Brandýsa nad Labem vstoupil do "velkého" veslování na dvojskifu s Milanem Dolečkem mladším, s nímž získal na MS 2003 bronz. Po olympijských hrách v Aténách 2004 přesedl na skif a následně vedle pěti zlatých medailí na MS vybojoval tři stříbra a tři bronzy. Na olympijských hrách byl dvakrát druhý (Peking 2008, Londýn 2012) a jednou třetí (Rio de Janeiro 2016). Vedle toho se Synek na skifu stal i čtyřikrát evropským šampionem, desetkrát byl vyhlášen nejlepším českým veslařem roku.