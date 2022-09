Nejlepší česká slalomářka Dubovská změnila trenéra, vede ji Chorvat Samaržija

Praha - Nejlepší česká slalomářka Martina Dubovská se na novou sezonu chystá s novým trenérem. Andreje Prevuzňáka, s nímž strávila poslední tři sezony a vypracovala se mezi přední světové slalomářky, vystřídal Chorvat Mislav Samaržija. Po devíti letech česká lyžařka žijící v Liptovském Mikuláši změnila také značku lyží. Stejně jako Ester Ledecká přišla do stáje firmy Kästle.

Rozchod s trenérem byl pro Dubovskou poměrně nečekaný. Podepsala se na něm druhá polovina sezony, ve které zaznamenala několik výpadků a výsledky nebyly takové jako v jejím úvodu. "Situace byly vypjaté. Myslela jsem si, že budeme pokračovat ještě rok, přivedeme servisáka a trenérovi ubude práce. Ale myslím si, že za ty tři roky pro mě udělal, co mohl. Už měl toho cestování a všeho dost. Chce se věnovat jako lyžařský trenér synovi, kterému je čtrnáct nebo patnáct let," řekla Dubovská na dnešní tiskové konferenci. S bývalým koučem se rozešla v dobrém a zůstávají v kontaktu.

Najít nového trenéra ale bylo náročnější, než očekávala. "Trenérů je nedostatek," posteskla si. Nakonec zakotvila u Chorvata, kterého zná od malička. "Dělal pět let servisáka Ivicu Kosteličovi. Pak pět let trénoval v Rusku. I s mým otcem se zná. Dal mi na něj kontakt jiný chorvatský trenér s tím, že by se ke mně hodil," přiblížila třicetiletá slalomářka. S krkolomným koučovým jménem si tým poradil po svém. "Všichni mu říkáme Smrki. To je lehčí," řekla s úsměvem třináctá slalomářka z OH v Tokiu.

Nově bude mít vlastního servismana, Poláka Dominika Bialobrzyckého. "Má na starosti lyže, jezdí do továrny. Je to určitě posun, že mám k dispozici člověka navíc," pochvalovala si. Střídavě by s ní měly po závodech jezdit fyzioterapeutky Vendula Nováková a Judita Smrčková. Členkou trenérského týmu se stala také někdejší úspěšná slovenská slalomářka Veronika Velez-Zuzulová. "Je to větší tým, tak to není lehké zorganizovat," řekla Dubovská, která si ponechala část organizačních povinností. "Už to mám naučené. Závody se stále opakují, takže vím, co a jak. Tím, že mě to baví, tak toho trenéra nasměrovávám," líčila.

S novým trenérem zatím absolvovala tři lyžařská soustředění. "Ty změny nejsou jednoduché. Myslela jsem si, že se rychle adaptuji, ale trvá to. S Andrejem jsme byli tři roky, měli jsme zaběhnutý režim. To, co fungovalo, se snažíme udržet. Techniku už úplně překopat nemůžu," řekla Dubovská.

Nyní se chystá na soustředění do Švýcarska, kde se potká i s Velez-Zuzulovou a doladí detaily spolupráce. V minulém ročníku SP bylo jejím maximem šesté místo v Levi a celkově skončila ve slalomu sedmnáctá. Před příští sezonou na sebe nechce vyvíjet tlak. "Samozřejmě cíl je dostat se co nejvýš. Pokud budu zdravá a všechno bude fungovat, jak má, tak věřím, že to budou pěkné výsledky," dodala.

Těší se na oblíbené finské Levi, lednový závod Světového poháru ve Špindlerově Mlýně i mistrovství světa ve Francii.