Nejlepší Češka na SP bikerek Čábelická: Skákala jsem jako koza

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Nejlepší českou závodnicí na Světovém poháru v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě byla Jitka Čábelická. I když 22. místem nepřekonala své kariérní maximum v seriálu, kterým je 19. místo z prvního letošního dílu v německém Albstadtu, byla se svým startem do sezony vcelku spokojena.

Do závodu na Vysočině vstoupila devětadvacetiletá bikerka, za svobodna Škarnitzlová, výtečně. "Start se mi opravdu povedl, v prvním kole jsem se jakžtakž držela, ale pak mi to přestalo jet. Nešlo to ani do kopce, ani z kopce," uvedla po závodě před zaplněnou Vysočina Arenou, kde diváci lemovali trať i v přilehlých lesích.

"Děkuju moc divákům za podporu, byla tady úžasná atmosféra. Já jsem hlavně v těch pasážích v lese skákala přes kořeny jako koza, ale nenechala jsem se vybláznit a pořád jsem jela, co to šlo," řekla Čábelická.

Ve střední části závodu jela chvílemi sama, což také nepřispívalo k jejímu postavení v průběžném pořadí. "Ani nevím, v každým kole jsem něco ztrácela. Nahoře na kopcích jsem byla v kontaktu s ostatními, dole už zase ne. Bylo to pro mě hodně náročné se srovnat. Strašně moc musím ještě jednou poděkovat divákům, že mě hnali dopředu," vzdala hold fanouškům a ocenila specifické prostředí Vysočiny. "Tím, že jsme doma, je nervozita mnohem větší a nesmíme si tlak zvenčí připouštět," dodala.

Oproti prvnímu závodu v Německu si pohoršila o tří místa, ale časová ztráta na vítězku byla dnes menší než v Albstadtu. "Mně to tady nikdo nešlo, dneska zase ne. Ale výsledek je lepší, vlastně nejlepší, jakého jsem v Novém Městě v kariéře dosáhla," rekapitulovala.

Co musí v dalších závodech zlepšit, je technika jízdy. "Musím líp držet stopu a nechat kolo jet, aby to nebylo jen takový drncání jako dnes. Výkon tam je, jen se musím v závodě ještě více srovnat a nedělat zbytečné chyby," prohlásila.

Dva výsledky na hranici druhé a třetí desítky jsou pro ni dobrým odrazovým můstkem do další části sezony. "Jde to podle plánu, ukazuje to, že příprava na sezonu byla skvělá. Nesmím usínat, ale pracovat, až se příště líp vyspím, tak přijdou i lepší výsledky," usmála se.

Příští týden se Čábelická zúčastní závodu v Polsku, v plánu má odjet celý Světový pohár, bude závodit v Českém poháru. S cílem dostat se na mistrovství světa v kanadském Mont-Saint-Anne. "Snad na to budu mít a dočkám se nominace," uvedla.