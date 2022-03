Nejlepší Češka Jislová byla ve sprintu biatlonistek 16., Davidová nebodovala

Otepää (Estonsko) - Nejlepší Češkou v dnešním sprintu biatlonistek v Otepää byla šestnáctá Jessica Jislová. Závod Světového poháru v Estonsku vyhrála Francouzka Julia Simonová. Obvyklá opora českého týmu Markéta Davidová po pěti chybách na střelnici nebodovala, s více než dvouminutovou ztrátou obsadila 49. příčku.

Jislová měla podobně jako minulý týden při stíhacím závodě v Kontiolahti přesnou mušku, ale tentokrát nebyla tak rychlá na trati. Kvůli tomu ztratila 53,6 sekundy na Simonovou, která musela absolvovat jedno trestné kolo. Od dalšího umístění v elitní desítce Jislovou dělilo zhruba 18 sekund.

"I v tréninku se mi tady střílelo dobře, takže jsem ráda, že jsem na to navázala," řekla České televizi. "Trošku mě mrzelo, že jsem jela většinu trati sama, protože tam docela foukalo. Ale dělala jsem, co jsem mohla, takže spokojená," dodala Jislová.

První body v kariéře si při čtvrtém startu ve Světovém poháru připsala třiadvacetiletá Eliška Teplá, kterou bezchybná střelba vynesla na 36. místo. V předchozích závodech SP byla nejlépe v osmé desítce. "Musím říct, že jsem úplně nadšená. Když jsem ráno viděla ten vítr, tak jsem si říkala, že to na střelnici bude obtížné. Asi jsem si ani nepředstavovala, že bych mohla nulovat," radovala se Teplá.

Hned při úvodní položce si pokazila závod Davidová. Když vleže minula první dvě rány, upravovala mířidla, ale i tak ze zbývajících tří ran trefila jen jednu. Další chybu přidala vestoje a skončila hluboko v poli poražených.

Byla nejhorší z českého týmu. Jen o jednu chybu méně celkově udělala Lucie Charvátová a zařadila se na 31. místo. Eva Puskarčíková obsadila po dvou trestných kolech 43. místo. Dvojnásobná juniorská mistryně světa Tereza Voborníková dnes ještě nezávodila.

Sprintu se zúčastnily také ukrajinské sestry Horodné, které se připojily k českému týmu. Sedmnáctiletá Olena a o tři roky starší Julia dosud startovaly v IBU Cupu nebo juniorských závodech. Mezi elitou debutovaly. "Poslední dva týdny byly pro nás velice náročné z psychického i fyzického hlediska. Po útěku z Ukrajiny jsme pořád na cestách. Není to jednoduché," řekla Olena Horodná agentuře ARD.

Start mezi nejlepšími světovými biatlonistkami, zatímco jiní ukrajinští závodníci Julia Džymová a Dmytro Pidručnyj bojují na frontě, vnímají jako poselství. "Máme povinnost dát všem vědět, že Ukrajina je národ, který nemůže být zlomen," dodala Julia Horodná, která obsadila 82. místo. Její sestra byla o tři místa za ní.

První vítězství v této sezoně si po čtyřech druhých místech připsala Simonová. Díky těsně třetímu běžeckému času nechala za sebou i dvě nejlepší z bezchybných střelkyň. Poprvé se na stupně vítězů dostala druhá Němka Vanessa Voigtová, která na vítěznou Francouzku ztratila 11 sekund. Třetí skončila o další necelé dvě sekundy zpět Norka Karoline Ofigstad Knottenová.

Světový pohár v Otepää bude pokračovat v sobotu závody s hromadným startem. Z českých reprezentantů do nich zasáhnou Michal Krčmář a Jislová s Davidovou.

Ženy - sprint (7,5 km ženy): 1. Simonová (Fr.) 20:45,8 (1 trest. okruh), 2. Voigtová (Něm.) -11,0 (0), 3. Knottenová (Nor.) -12,8 (0), 4. Hermannová (Něm.) -16,1 (1), 5. Tandrevoldová (Nor.) -21,9 (1), 6. H. Öbergová (Švéd.) -23,0 (1), 7. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -24,6 (1), 8. E. Öbergová (Švéd.) -33,5 (2), 9. Hauserová (Rak.) -34,2 (1), 10. Röiselandová (Nor.) -35,5 (2), ...16. Jislová -53,6 (0), 31. Charvátová -1:41,3 (4), 36. Teplá -1:49,1 (0), 43. Puskarčíková -2:04,3 (2), 49. Davidová (všechny ČR) -2:13,4 (5).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 22 závodů): 1. Röiselandová 759, 2. E. Öbergová 665, 3. Alimbekavová (Běl.) 589, 4. H. Öbergová 586, 5. Hauserová 552, 6. Wiererová (It.) 528, ...12. Davidová 423, 19. Jislová 351, 69. Charvátová 33, 71. Puskarčíková 30, 88. Voborníková a Vinklárková (obě ČR) obě 12, 98. Teplá 5.