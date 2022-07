Nejlepší Čech z draftu NHL Jiříček už trénoval s dvacítkou, na MS se těší

Ilustrační foto - Český hokejový obránce David Jiříček poté, co jej v NHL draftoval Columbus, 7. července 2022 v Montrealu.

Ilustrační foto - Český hokejový obránce David Jiříček poté, co jej v NHL draftoval Columbus, 7. července 2022 v Montrealu. ČTK/AP/Ryan Remiorz

Brno - Poprvé si dnes s reprezentační hokejovou dvacítkou zatrénoval na brněnském ledě obránce David Jiříček, kterého si v nedávném draftu NHL vybral jako nejlepšího Čecha na šestém místě Columbus. Osmnáctiletý bek by měl být oporou týmu, který v srpnu čeká v Kanadě odložený světový šampionát.

Jiříček se společně s dalšími draftovanými hráči připojil k týmu kouče Radima Rulíka a absolvoval první trénink. "Přiletěl jsem domů v pátek odpoledne, ještě jsem se nesrovnal s časovým posunem, takže pro mě měl tento trénink začátek ve tři hodiny ráno," řekl novinářům v Brně.

Po draftu NHL, kde si ho jako nejlepšího Čecha vybrali Columbus Blue Jackets, zůstal Jiříček v Severní Americe na seznamovacím kempu. "Bylo to super, zúčastnilo se ho asi třicet hokejistů. Nešlo o vážné tréninky, o nějaké systémy, spíš o takové seznámení jak s hráči, tak s lidmi z klubu," uvedl Jiříček.

Pro něj byl úspěšný draft završením skvělé sezony. "Pořád je ale kam se posouvat, vím, kde mám nedostatky," podotkl. Na juniorském šampionátu, který začal na přelomu loňského a letošního roku, ale záhy byl kvůli covidu odložen, odehrál Jiříček jen jedno utkání, v němž se zranil. "Koleno ale drží, všechno je v pořádku a můžu jet na další šampionát," oznámil.

Na jaře debutoval na seniorském mistrovství světa ve Finsku, kde český tým získal bronz. "Reprezentace je nejvíc, co může být. Vždyť kluby NHL si nás mohou všimnout nejen v zápasech domácích soutěží, ale i v nároďáku. Mrzí mě, že pár kluků odmítlo reprezentovat, ale to je jejich věc," konstatoval Jiříček.

Teď jde prakticky bez odpočinku do další přípravy na MS dvacítek. "Je to netradiční termín šampionátu, ale s tím se nic nenadělá. Já to beru tak, že půjde i o přípravu na klubovou sezonu. Těším se. Zatím jsme na začátku, o ambicích na MS v Kanadě nemá cenu ještě mluvit," řekl.

Zatím ani neví, kde bude od podzimu působit. Zda rovnou v NHL, v nižší zámořské soutěži, nebo v Plzni, kde odehrál uplynulou sezonu. "To teď neřeším, cesta je ještě dlouhá a uvidím, co řekne klub," dodal Jiříček.