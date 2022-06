Nejlepší biatlonistkou roku je počtvrté za sebou Davidová

Praha - Markéta Davidová se stala počtvrté za sebou nejlepší českou biatlonistkou roku. Vítězka malého křišťálového glóbu za vytrvalostní závody Světového poháru uspěla v anketě před Jessicou Jislovou a Terezou Voborníkovou. Cenu převzala na dnešním slavnostním vyhlášení v Národním domě na Vinohradech, které se uskutečnilo po třech letech. Předchozí dva galavečery se nekonaly kvůli pandemii koronaviru.

Pětadvacetiletá Davidová vládne domácí scéně nepřetržitě od roku 2019. Minulou sezonu zahájila triumfem ve vytrvalostním závodě SP v Östersundu. Později byla ve stejné disciplíně šestá v Anterselvě a vyhrála malý křišťálový glóbus o 12 bodů před Lisou Theresou Hauserovou z Rakouska. V konečném pořadí Světového poháru obsadila 10. místo.

Rodačka z Jablonce nad Nisou sahala po stupních vítězů i na olympijských hrách v Pekingu. V mrazivých podmínkách skončila po nepřesné poslední ráně šestá ve vytrvalostním závodě a v závodě s hromadným startem byla čtvrtá.

"Toho ocenění si moc vážím. Možná to bude znít jako klišé, ale vím, že se něco povedlo a že byla i spousta věcí, které se nepovedly. Vím, kde se ještě zlepšit. Na druhou stranu jsem také na spoustu výsledků pyšná a jsem s nimi spokojená," řekla novinářům Davidová. "Zpětně asi budu nejvíce vzpomínat na olympiádu. Zajela jsem dobré závody. I když to neklaplo, jak bych si představovala, nebo jak by si každý představoval, nebyly to ode mě špatné závody," doplnila.

Davidová vyhrála také hlasování fanoušků na portálu iDNES.cz, kde dostala 681 hlasů. Druhá Jislová měla o 282 hlasů méně. "Toho si vážím možná ještě víc, protože je fajn, že si diváci váží našich výsledků a že pro nás hlasují," uvedla Davidová.

Trenérem roku se stal reprezentační kouč žen Egil Gjelland. Největšími nadějemi jsou juniorský mistr světa Jonáš Mareček a Voborníková, která dokonce získala z juniorského MS dvě zlata a jeden bronz. Skokanem roku se stala Jislová, která se posunula z loňského 68. místa v SP na 17. příčku.

Během vyhlášení se představitelé Českého biatlonu rozloučili na dálku s Evou Puskarčíkovou, která po sezoně ukončila kariéru. Jednatřicetiletá závodnice obsadila v individuálních závodech SP dvakrát třetí místo, bronzová byla také se smíšenou štafetou před dvěma lety na mistrovství světa. Po diskvalifikaci ruských biatlonistek by měla dodatečně obdržet bronzovou medaili ze štafety žen z olympiády v Soči 2014.

"Jsme dohodnuti s ČOV, MOV a IBU, že se to bude předávat na příštím Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Takový je plán," řekl šéf Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.

Do Síně slávy byli uvedeni manželé Jiří a Miluše Roučkovi, bývalí reprezentanti v letním biatlonu, trenéři a mezinárodní rozhodčí.

Davidová bude pokračovat v kariéře, půjde sezonu od sezony

Nejlepší česká biatlonistka Markéta Davidová se rozhodla pokračovat v kariéře a ráda by se v závodech posunula ještě výš. Pětadvacetiletá reprezentantka, která získala po sezoně titul Ing. et Ing., věří, že by jí mohly pomoci i některé změny v realizačním týmu české reprezentace.

"Po sezoně jsem ještě neměla jasno. Dala jsem si na jaře trochu čas na rozmyšlenou a vyhodnotila si to. Neslibuju, že budu ještě čtyři roky. Neslibuju, že budu jenom rok. Prostě uvidím, jak to půjde a spíše to bude sezonu od sezony," řekla dnes Davidová novinářům.

K rozhodnutí pokračovat v závodění více důvodů. "V uplynulé sezoně byla spousta věcí, které bych chtěla udělat jinak. Bylo tam i spousta věcí, které jsem nemohla ovlivnit a chtěla bych je vylepšit. Plně si uvědomuju, že se to nakonec nemusí stát, ale chtěla bych do toho dát vše a zkusit to," uvedla Davidová.

Rodačka z Jablonce nad Nisou vládne domácí scéně nepřetržitě od roku 2019. Minulou sezonu zahájila triumfem ve vytrvalostním závodě Světového poháru v Östersundu. Později byla ve stejné disciplíně šestá v Anterselvě a vyhrála malý křišťálový glóbus. V konečném pořadí Světového poháru obsadila 10. místo. Také sahala po stupních vítězů na olympijských hrách v Pekingu, kde skončila šestá ve vytrvalostním závodě a v závodě s hromadným startem byla čtvrtá.

"Zpětně asi budu nejvíce vzpomínat na olympiádu. I když vše neklaplo, jak bych si představovala, nebyly to ode mě špatné závody," podotkla Davidová. "Také zisk malého křišťálového glóbu byl super. Je těžké se k němu dostat, na druhou stranu si uvědomuji, že to bylo jen ze dvou závodů a byl to nejjednodušší způsob, jak ho získat. Jsem ale ráda, že jsem to proměnila, protože furt je lepší mít nějaký malý glóbus než žádný," usmála se.

Trenéry ženského výběru zůstávají Egil Gjelland a Jiří Holubec, změny ale nastaly v servisním týmu, který posílili norský expert Ole Björn Tretterud a Rakušan Benjamin Eder. "Myslím, že je to rozhodně cesta k lepšímu. Je sice strašně fajn si držet český servisní tým, ale minulé čtyři roky se ukázalo, že to nebylo úplně funkční. Samozřejmě ale uvidíme, co to přinese. Také to nemusí přinést vůbec nic," řekla Davidová.

Od loňska inženýrka v oboru reprodukční biotechnologie dokončila na České zemědělské univerzitě v Praze i druhé studium v oboru výživa a dietetika zvířat. Získala tak titul Ing. et Ing. Stále má však možnost studovat dál.

"Musím si to ještě trošku promyslet, dostala jsem nějaké nabídky na Ph.D., ale uvidíme. Na jaře toho bylo tolik, že moje hlava byla ráda, že dodělala školu, má chvíli klid a může malinko vypustit," uvedla Davidová.

Po sezoně si také premiérově vyzkoušela oblastní závody v parkuru v Ptýrově. V sedle koně Wiga byla více nervózní než na biatlonových tratích. "V biatlonu vím, co dělám, ale u koní to ještě takové není. Byla jsem tedy hodně nervózní. Kůň mě v tom ale nenechal a podržel mě ve všem, takže to bylo výborné," řekla s tím, že mezi zhruba padesáti účastníky skončila v polovině. "Pro mě i pro toho koně to byly první závody, takže myslím, že jsme ostudu neudělali. Moc jsem si to užila," dodala Davidová.

Anketa o nejlepšího českého biatlonistu sezony 2021/22

(hlasování členů Českého svazu biatlonu):

Biatlonista roku: 1. Markéta Davidová 207 bodů, 2. Jessica Jislová 144, 3. Tereza Voborníková 140, 4. Michal Krčmář 113, 5. Jonáš Mareček 111.

Trenér roku: Egil Gjelland.

Talenti roku: Jonáš Mareček, Tereza Voborníková.

Skokan roku: Jessica Jislová.

Síň slávy: Jiří a Miluše Roučkovi.

Hlasování fanoušků na serveru iDNES.cz: 1. Markéta Davidová 681 hlasů, 2. Jessica Jislová 399, 3. Michal Krčmář 12.