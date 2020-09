Nejlépe se prodávají knihy staré 15 let, říká antikvář

Praha - Na trhu použitých knih se nejlépe prodávají tituly staré 15 let. Často je jejich prodejní cena vyšší než původní. Obecně však není problém prodat knihu do 30 let od vydání. Nejlepší, co lze v antikvariátu prodávat, jsou úzce zaměřené odborné tituly, u nichž není zásadní stáří. V rozhovoru s ČTK to řekl zakladatel digitálního antikvariátu Knihobot.cz Dominik Gazdoš. Do oběhu se podle něj nyní v ČR vrátí asi procento ze všech vydaných knih. Jeho přáním je, aby se podíl vrácených titulů na trh dostal alespoň na deset procent.

Fotogalerie

Knihy staré 15 let už podle Gazdoše nejsou dostupné v knihkupectvích, přitom jsou ale stále obsahem relevantní. Nejlépe se prodávají velmi úzce profilované odborné knihy. "Dost často vycházejí v malém nákladu, nedostanou se tak ani do knihoven. Antikvariát je jediná cesta, jak je získat," řekl. Kdo chce knihy vrátit do oběhu, měl by to podle Gazdoše udělat hned. Jakékoliv uskladnění na půdě, ve sklepě nebo garáži je podle něj ničí.

Žádaným je například Harry Potter, u kterého ani neklesá cena, což se běžně podle Gazdoše u bestsellerů nestává. Jsou totiž vydávány ve velkých nákladech. To je podle něj příklad severských detektivek. Stále se v antikvariátech prodávají, ale jejich cena se snižuje.

Strategií antikvariátu Knihobot.cz je, aby se knihy co nejrychleji "otáčely". "Pokud se kniha neprodá tři měsíce, víme, že jsme někde udělali chybu. Třeba jsme špatně stanovili cenu," řekl Gazdoš.

Knihobot.cz hlídá ceny na trhu, v kamenných knihkupectvích i na internetových tržištích. Nyní pracuje s databází, kde jsou asi tři miliony záznamů. U knih, které prodává, pak každý měsíc snižuje cenu o 18 procent.

Od lidí Knihobot.cz odebírá knihy s tím, že jim dá 60 procent z prodejní ceny mínus 29 korun. "Museli jsme si stanovit určitou hranici. Lidé nám často nosili neprodejné knihy. Dříve jsme fungovali na principu 50 na 50, ale to nebylo dlouhodobě udržitelné," vysvětlil Gazdoš.

Ve své prodejně a zároveň výdejně v Praze má Knihobot.cz aktuálně přes 40.000 knih. Pokrývá zhruba třetinu trhu mezi antikvariáty. Stávající prostory v Holešovicích už nestačí, v plánu je podle Gazdoše otevřít stejný provoz jinde v Praze. V dlouhodobém horizontu by se mohl rozšířit i do dalších měst jako je Brno nebo Ostrava, dodal.