Nejkratší etapu Vuelty ovládl Roglič, průběžně dál vede Eiking

Valdepeňas de Jaén (Španělsko) - Nejkratší etapu letošního ročníku cyklistické Vuelty vyhrál slovinský obhájce prvenství Primož Roglič a připsal si druhé vítězství po úvodní časovce. Průběžné vedení udržel po jedenáctém dějství Nor Odd Christian Eiking, před druhým Francouzem Guillaumem Martinem má téměř minutový náskok. Třetí Roglič je takřka o další minutu zpět.

Na 133,6 kilometru dlouhé a náročné kopcovité trati se rozhodlo až v závěru, kdy skupina favoritů pár set metrů před cílem dostihla dánského uprchlíka Magnuse Corta Nielsena. Nejvíc sil měl v dojezdu do prudkého stoupání Roglič, na etapových stupních vítězů jej doprovodili jeho hlavní rivalové v boji o celkový titul Španěl Enric Mas a Kolumbijec Miguel Ángel López. Překvapivý lídr Eiking uzavřel první desítku.

"Zase to bylo těsné! Před pár dny byl Cort Nielsen první a já druhý, dneska to dopadlo obráceně. Byla to náročná etapa, sice krátká, ale opět se jelo v hrozném vedru. Dost jsem trpěl, ale naštěstí jsem měl nakonec dost sil k vítězství. Vyhrát je vždycky fajn, nikdy nevíte, jestli to nebylo naposledy," řekl Roglič.

Vítěz posledních dvou ročníků Roglič si spravil chuť po úterní etapě, ve které i kvůli pádu v závěrečném sjezdu přišel o červený dres pro vedoucího jezdce. Na Vueltě si olympijský vítěz v časovce připsal celkový sedmý dílčí primát, na Grand Tours jich má dohromady už 13.

Z trojice českých jezdců si nejlépe vedl Jan Hirt, jenž uzavřel čtvrtou desítku s téměř tříminutovou ztrátou na vítěze a v průběžném pořadí se posunul na 81. místo. Josef Černý a Zdeněk Štybar nabrali manko takřka 14 minut.

Čtvrteční 12. etapa z Jaénu do Córdoby měří 175 kilometrů. V závěru na jezdce čekají dvě náročná stoupání a dva dlouhé sjezdy.

Vuelta - 11. etapa (Antequera - Valdepeňas de Jaén, 133,6 km):

1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 3:11:00, 2. Mas (Šp./Movistar) -3, 3. López (Kol./Movistar) -5, 4. Haig (Austr./Bahrajn Victorious), 5. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers), 6. Bardet (Fr./DSM), 7. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe), 8. Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) všichni -7, 9. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 10. Eiking (Nor./Intermarché-Wanty-Gobert) oba -11, ...39. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -2:51, 150. Štybar -13:49, 156. Černý (oba ČR/Deceuninck-Quick-Step) -13:56.

Průběžné pořadí: 1. Eiking 41:48:57, 2. Martin (Fr./Cofidis) -58, 3. Roglič -1:56, 4. Mas -2:31, 5. López -3:28, 6. Haig -3:55, 7. Bernal -4:46, 8. A. Yates -4:57, 9. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -5:03, 10. Grossschartner -5:38, ...81. Hirt 1:17:01, 143. Štybar -1:50:09, 168. Černý -2:12:39.