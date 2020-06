Nejkrásnější fotbalový zážitek, řekl k rozhodující trefě Ševčík

Praha - Za nejkrásnější fotbalový zážitek v dosavadní kariéře označil slávistický záložník Petr Ševčík vstřelení gólu, kterým ve 2. kole nadstavbové skupiny o titul rozhodl o výhře 1:0 nad Plzní a současně obhajobě ligového prvenství Pražanů. Přestože byl Ševčík i u loňského titulu, toho současného si váží mnohem víc, jelikož v červenobílém dresu strávil celý ročník.

"První myšlenka byla trefit bránu, což se povedlo. Že to tam takhle spadlo, to je super. Je to určitě pro mě teď nejkrásnější fotbalový zážitek, rozhodnout takovýhle zápas, krásný pocit," řekl v nahrávce pro média šestadvacetiletý Ševčík, který v 99. ligovém startu zaznamenal devátý gól.

"Úplně nádherný pocit. Tady ten zápas ve mně vybízí takové pocity, které jsem v životě nezažil. Fakt jsem hrozně vděčný, že tady můžu být a musím říct, že tohoto titulu si osobně vážím úplně nejvíc, protože jsem prošel celou sezonou. Dát vítězný gól, který všechno ukončil a zajistil titul, je prostě nepopsatelné," uvedl Ševčík, jenž podzimní část předchozí sezony strávil v Liberci a po přestupu do Slavie v prosinci 2018 odehrál ve zbytku ročníku jen pět ligových zápasů.

Vítězství nad Západočechy se nerodilo lehce. "Zápas byl fakt hodně opatrný z obou stran. My ani Plzeň jsme nechtěli inkasovat. Hlavně se to projevilo v první půli, která byla hodně opatrná, taková chudá," prohlásil Ševčík.

Triumf Pražanů zařídil v 69. minutě, kdy se po Masopustově přihrávce prosadil přízemní střelou z vápna. "Viděl jsem, že 'Maso' má balon pod kontrolou a už jsem byl v pozici, z níž i na tréninku chceme skórovat. Pak už jsem se jen snažil trefit bránu a myslím si, že jsem se trefil dobře, protože jsem věděl, že gólman to spíš bude čekat na druhou stranu. Nebyla to ani nějaká extra rána, ale gólman v pohybu na druhou stranu neměl šanci," popsal vítěznou trefu její autor.

"Fakt musím říct, že to bylo to nejkrásnější, co jsem doposud v kariéře zažil. Naštěstí jsme mohli slavit i s fanoušky, to byl neuvěřitelný zážitek," dodal Ševčík. V Edenu se při současném limitu 5000 osob na stadionu sešlo 3500 příznivců. Další fanoušci pak sledovali duel před stadionem na velkoplošné obrazovce.

Navzdory současným restrikcím kvůli šíření koronaviru si mužstvo oslavy vychutná. "Přáli bychom si to samozřejmě jiné, ale myslím si, že i tak si to užijeme, že v kabině si to s kluky, se kterými jsme tohle budovali celý rok, stoprocentně užijeme," konstatoval rodák z Jeseníku.

Slavii ve zbytku ročníku čeká Jablonec, Liberec a Sparta. Ševčík však dal jasně najevo, že tým trenéra Jindřicha Trpišovského i přes jisté prvenství nic nevypustí. "To určitě ne. Na každý zápas se připravíme, ale myslím si, že tréninky už nebudou tak vzorové, jako byly doteď. Ale za Slavii nebudeme chtít dopustit nějakou blamáž," řekl Ševčík, který hrál v minulosti i za Olomouc a Opavu.