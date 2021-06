Nejkrásnější den v životě, řekl maďarský hrdina Fiola po remíze s Francií

Budapešť - Maďarský fotbalista Attila Fiola, který na mistrovství Evropy gólem pomohl outsiderovi k překvapivé remíze 1:1 s Francií, označil dnešní den za možná nejkrásnější ve svém životě. Podle jednatřicetiletého obránce Maďaři v Budapešti uhráli bod s úřadujícími světovými šampiony díky skvělému týmovému výkonu.

Fiola v zápase nabité skupiny F nečekaně otevřel skóre v nastavení první půle, v 66. minutě sice vyrovnal Antoine Griezmann, ale víc už Francouzi nepředvedli. "Dosáhli jsme fantastického výsledku díky týmovému výkonu. Jsem hrdý na mužstvo i na fanoušky. Tohle je jeden z nejkrásnějších, ne-li vůbec nejkrásnější den v mém životě," řekl Fiola maďarské televizní stanici M4 Sport.

Utkání se hrálo v bouřlivé atmosféře s bezmála 56 tisíci fanoušky na tribunách. Díky uvolněným opatřením proti koronaviru v zemi mohlo Maďarsko jako jediné z 11 hostitelů Eura znovu využít téměř celou kapacitu Puskás Arény. "Byla tu celá moje rodina a doufám, že je na mě pořádně hrdá," podotkl Fiola.

Maďaři po úvodní porážce 0:3 s obhájci zlata Portugalci na turnaji poprvé bodovali a před závěrečným utkáním skupiny proti Německu zůstali ve hře o postup. "Bylo skvělé sledovat, jak dobře tým hrál. Předvedli jsme odvážnější fotbal a byli lepší v ofenzivě než proti Portugalsku. Dnes to bylo úžasné," prohlásil Fiola.

Před gólem utekl obránci Benjaminu Pavardovi a přízemní střelou k tyči překonal brankáře Huga Llorise. "Snažil jsem se to vyřešit v klidu, protože jsme věděli, že v zápase nebudeme mít moc šancí. Bylo to po třiceti nebo čtyřicetimetrovém sprintu těžké, ale nakonec jsem to zvládnul," popsal krajní bek Fehérváru.

Fiola zaujal i svou divokou oslavou branky, při níž přeskočil zábranu u hřiště a se spoluhráči v zádech udeřil rukama do stolku kousek od sedící reportérky. Ta se ale po úvodním šoku nakonec euforii domácích fotbalistů zasmála.

Maďarský výkon velebil i trenér Marco Rossi. "Můj tým odehrál mimořádně dobré utkání z taktického pohledu a dal do toho správnou dávku odvahy a srdce. Mohu jim jenom poděkovat," uvedl italský kouč.

"V dnešní době je mnoho trenérů přesvědčeno, že tým vyhrává díky taktice od svých koučů, ale to hráči jsou vždycky ti hlavní. Dneska podali nepředstavitelný výkon," dodal Rossi.