Nejhůře zasažený stát v USA New York hlásí za den 5000 nakažených

New York - Americký stát New York, nejhůře zasažený koronavirem v celé zemi, zaznamenal za úterý 5000 nově nakažených. Celkový počet infikovaných tam tímto přesáhl 30.000. Podle agentury Reuters to dnes řekl guvernér Andrew Cuomo, který zároveň oznámil další zpřísnění ochranných omezení pohybu obyvatel. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) k dnešnímu dni eviduje v celých Spojených státech téměř 54.500 nakažených, což je asi o 10.000 více než o den dříve.

Město New York začne kvůli nákaze uzavírat ulice pro dopravu a zakáže veškeré sportovní aktivity v městských parcích. Cuomo řekl, že omezení pohybu obyvatel zřejmě proti šíření nákazy zabírají. V úterý se totiž oproti neděli významně snížilo tempo, jímž roste počet lidí vyžadujících hospitalizaci.

Cuomo však zároveň poznamenal, že jeho stát eviduje desetkrát větší počet nakažených než druhý nejvíce zasažený, kterým je sousední New Jersey. Ve státu New York zatím nemoci COVID-19 podlehlo 285 lidí. Členka vládního krizového štábu doktorka Deborah Birxová v úterý prohlásila, že všichni lidé přijíždějící ze státu New York jinam do země by měli podstoupit 14denní karanténu.

Ve Spojených státech v posledních dnech velice rychle stoupá počet nakažených. Zčásti je to tím, že se místním činitelům po několika týdnech podařilo zvýšit kapacity pro testování. Světová zdravotnická organizace (WHO) nicméně varovala, že by se USA mohly brzy stát po Číně a následně Itálii novým světovým epicentrem pandemie.