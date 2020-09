Nejen o koronaviru besedoval kandidát do Senátu Hostomský - video

Kandidát do Senátu a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) Zdeněk Hostomský

Racionální přístup k epidemii koronaviru, podpora vzdělání, vědeckého výzkumu a přenosu jeho výsledků do praxe nebo snížení byrokracie a zlepšení zákonodárství. To jsou hlavní cíle kandidáta do Senátu, ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) Zdeňka Hostomského.

Zdeněk Hostomský kandiduje za nové politické hnutí Alternativa pro nezávislé kandidáty (ANK 2020) ve volebním obvodu 24 (Praha 9).

“Růst počtu nakažených s mírným průběhem nebo dokonce bez příznaků není sám o sobě důvodem k panice. Dlouhodobě může být dokonce prospěšný. Jak se zdravá populace s virem seznámí, získá proti němu určitou imunitu a nebude jej dále šířit. Důležité je, aby se prudce nezvyšoval počet hospitalizovaných pacientů s těžkým průběhem nemoci, a tato čísla vypadají zatím stabilizována. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zranitelným skupinám, zejména starším lidem, kteří mají i jiné nemoci, a těmto věnovat maximální preventivní péči,” vyjadřuje se Zdeněk Hostomský ke koronavirové situaci, která trápí Českou republiku, ale i celý svět.

Cíle Zdeňka Hostomského v Senátu:

Moderní svobodná a dynamická společnost.

Podpora vzdělání, vědeckého výzkumu a přenosu jeho výsledků do praxe.

Snížení byrokracie a zlepšení zákonodárství.

Racionální přístup k epidemii koronaviru, bez paniky a ekonomického propadu.

Kdo je Zdeněk Hostomský RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. je od roku 2012 ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Před návratem do ČR 26 let působil v USA v oblasti biotechnologického výzkumu. Vedl vývoj nových protivirových a protinádorových léků. Později byl výkonný ředitel v Centru výzkumu rakoviny farmaceutické společnosti Pfizer v Kalifornii. Jako ředitel ÚOCHB v Praze dohlížel na kompletní rekonstrukci areálu ústavu a zajistil další příjem z licenčních poplatků do roku 2025.