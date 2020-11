Nejedlý se vrátil z Moskvy, jednal s poradcem Putina Ušakovem

Praha - Martin Nejedlý, poradce prezidenta Miloše Zemana, se vrátil z jednání z Ruska. V Moskvě se setkal s poradcem prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem. Nejedlý to sdělil Deníku N. Podrobnosti ke schůzce nesdělil. Zápis z ní předal ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD), který to ČTK potvrdil. Hlavním tématem jednání podle něj byla příprava setkání obou prezidentů.

Na Nejedlého cestu do Ruska upozornily servery Respekt a Aktuálně.cz. Nejedlý jim ve čtvrtek před odletem řekl, že v Moskvě bude jednat s administrativou prezidenta Putina o vztazích a vzájemných návštěvách. Podle Deníku N by se schůzka Zemana s Putinem mohla uskutečnit v první polovině příštího roku. Setkat se spolu měli už letos při oslavách výročí konce druhé světové války, Zeman ale nakonec kvůli pandemii do Ruska neodletěl.

"Hlavní téma jednání se zástupcem administrativy prezidenta Ruské federace bylo příprava setkání obou prezidentů, které mělo proběhnout v květnu letošního roku a muselo být zrušeno," napsal ČTK Petříček.

Podrobnosti schůzky s předním Putinovým poradcem Nejedlý serveru nesdělil. Deník N uvedl, že schůzky se nezúčastnil žádný český diplomat. Připomněl spekulace, že by se Nejedlý v Moskvě mohl věnovat dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Prezidentův poradce to odmítl, popřelo to i tiskové středisko Rosatomu, podle kterého žádná plánovaná setkání zástupců Rosatomu a české delegace nebyla.

Zahraniční politiku má na starosti vláda. Petříček minulý týden ČTK napsal, že byl ubezpečen, že prezidentův poradce nebude řešit věci z vládní působnosti včetně mezivládních konzultací. Opoziční Piráti Petříčka vyzvali, aby Nejedlému odebral diplomatický pas. Lidovci budou chtít Nejedlého cestu projednat ve Sněmovně.