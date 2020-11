Nejedlý se vrátil z Moskvy, jednal s poradcem Putina Ušakovem

Praha - Martin Nejedlý, poradce prezidenta Miloše Zemana, se vrátil z jednání z Ruska. V Moskvě se setkal s poradcem prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem. Nejedlý to sdělil Deníku N. Podrobnosti ke schůzce nesdělil. Zápis z ní předal ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD).

Na Nejedlého cestu do Ruska upozornily servery Respekt a Aktuálně.cz. Nejedlý jim ve čtvrtek před odletem řekl, že v Moskvě bude jednat s administrativou prezidenta Putina o vztazích a vzájemných návštěvách. Podle Deníku N by se schůzka Zemana s Putinem mohla uskutečnit v první polovině příštího roku. Setkat se spolu měli už letos při oslavách výročí konce druhé světové války, Zeman ale nakonec kvůli pandemii do Ruska neodletěl.

Podrobnosti schůzky s předním Putinovým poradcem Nejedlý serveru nesdělil. Deník N uvedl, že schůzky se nezúčastnil žádný český diplomat. Připomněl spekulace, že by se Nejedlý v Moskvě mohl věnovat dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Prezidentův poradce to odmítl, popřelo to i tiskové středisko Rosatomu, podle kterého žádná plánovaná setkání zástupců Rosatomu a české delegace nebyla.

Zahraniční politiku má na starosti vláda. Petříček minulý týden ČTK napsal, že byl ubezpečen, že prezidentův poradce nebude řešit věci z vládní působnosti včetně mezivládních konzultací. Opoziční Piráti Petříčka vyzvali, aby Nejedlému odebral diplomatický pas. Lidovci budou chtít Nejedlého cestu projednat ve Sněmovně.