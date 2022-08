Nejdůležitější zápas sezony, musíme to doma rozbalit úplně jinak, řekl Holeš

Praha - Kapitán Tomáš Holeš si uvědomuje, že fotbalisty Slavie čeká ve čtvrtek v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová nejdůležitější zápas sezony. Pražané se doma budou snažit smazat manko 1:2 z úvodního venkovního duelu a odvrátit hrozbu podzimu bez pohárů. Podle Holeše musejí červenobílí svůj výkon "rozbalit" úplně jinak než před týdnem v Polsku.

"Tuhle sezonu je to pro nás nejdůležitější zápas. Samozřejmě těch velkých zápasů už tady bylo hodně, ať už to byly zápasy o Ligu mistrů, čtvrtfinále na evropské scéně. Teď jde o hodně, všichni si to samozřejmě uvědomujeme," řekl Holeš na tiskové konferenci.

Pražané naposledy v sezoně 2016/17 chyběli v pohárech na podzim, od té doby hráli skupinu pětkrát za sebou. Holeš si neúspěch nechce připouštět. "Nebylo by to dobré pro nás ani pro fanoušky. Přišli bychom o krásné evropské zápasy, o zkušenosti, které v nich můžeme nabrat. I pro mě a nás všechny jsou to speciální zápasy, na které se vždy dlouho chystáme. Je to takové vystoupení z české scény. Nikdo z nás o to nechce přijít, všichni pro to teď musíme udělat všechno," prohlásil Holeš.

"Prohráváme o gól, výsledek nám nehraje do karet. Ale pořád věříme, že to zítra zlomíme, že nám pomůže domácí prostředí a že postoupíme. Jestli jsme nervózní? Já osobně cítím nervozitu před každým zápasem, protože když hrajeme ve Slavii, jsme pod tlakem vždy. Nervozita opadne před zápasem a věřím, že doma to zvládneme. Doufám, že bude vyprodáno a lidi nás poženou," doplnil devětadvacetiletý český reprezentant.

V úvodním zápase v Polsku se postaral o jediný gól Pražanů, kteří po nepřesvědčivém výkonu prohráli 1:2. "Musíme se zlepšit hlavně v přístupu. Běžecky to musí vypadat jinak než v Polsku, náš výkon tam byl takový bojácný. Nevytvářeli jsme si pozice, statickou hrou jsme soupeři dovolili presovat a nedostávali jsme se do hry. Doma to musíme rozbalit úplně jinak, třeba tak, jak jsme vstoupili do zápasu s Pardubicemi," připomněl Holeš nedělní ligové vítězství 7:0.

V případě, že by Slavia vyhrála o gól a nerozhodlo by ani následné prodloužení, postupujícího by určil až penaltový rozstřel. "Určitě je to jedna z možností. Hromadně jsme penalty netrénovali, kluci si je trénují sami. Já sám penalty úplně nekopu, ani nevím, kdy naposledy jsem nějakou kopal. Pokud bych nemusel, asi bych nešel. Dnes si ale určitě pár penalt kopnu," dodal defenzivní univerzál.