Nejdostupnější nemovitosti jsou podle průzkumu do šesti milionů korun

Praha - Zájem o pořízení vlastní nemovitosti v první polovině letošního roku ochladl a pokud už si lidé chtějí byt nebo dům koupit, tak nejdostupnější jsou s cenou kolem šesti milionů korun. Z průzkum trhu realit a hypoték fintech startupu hyponamíru, který má ČTK k dispozici, vyplývá, že se nemovitost průměrně prodá do dvou měsíců.

V nabídce realitních kanceláří přibývá počet volných nemovitostí, ale počet nakupujících klesá. Více než polovina (55,6 procenta) dotázaných makléřů uvedla, že se zájem o nemovitosti proti druhé půlce loňského roku výrazně snížil. Nejčastěji podle nich lidé hledali byt od tří do čtyř milionů korun (přes 33 procent) a z 22 procent je poptávaná cena od pěti do šesti milionů.

"Dražší dům nebo byt si dnes mohou dovolit pouze movitější lidé s nadprůměrným příjmem, nebo ti, kteří například získali větší obnos peněz prodejem jiné nemovitosti či jiného majetku," uvedla obchodní ředitelka hyponamiru.cz Veronika Kráčmar Hegrová. V první půlce roku stejně jako loni dominovaly mezi zájemci o bydlení mladé rodiny a páry ve věku okolo 30 let věku.

Před rokem našla většina nemovitostí majitele do týdne, v horším případě do měsíce. Nyní více než polovina nemovitostí (55 procent) čeká na svého kupce průměrně dva měsíce. Do měsíce či do půl roku se prodá 22 procent z nich.

Zatímco ještě loni se o jednu nemovitost ucházely i desítky kupujících a majitelé si mohli diktovat podmínky prodeje včetně ceny, letos už tomu tak není. "Zájemci o pořízení vlastního bydlení mají nyní díky širší nabídce vyšší šanci získat nemovitost podle svých představ. I když jsou ceny bytů a rodinných domů na maximech, prodávající začínají být mnohem otevřenější k poskytnutí určité slevy," podotkla Kráčmar Hegrová.

Nejvyšší poptávka je dlouhodobě po bytech ve velkých městech. Podle průzkumu téměř 90 procent kupujících projevilo zájem právě o tento typ nemovitosti, což je proti druhému pololetí loňského roku nárůst o 25 procent. Důvodem mohou být vyšší náklady na dopravu, uvádí průzkum.

Podle studie realitní skupiny European Housing Services (EHS) zveřejněné tento týden průměrná cena staršího bytu v Česku poprvé od zimy roku 2019 mírně klesla. Na začátku léta se starší byt prodával za 88.756 korun na metr čtvereční, což je o dvě procenta levněji než na jaře. Jen v Brně cena mezičtvrtletně stoupla o tři procenta na 95.215 korun za metr čtvereční.

Podle údajů Eurostatu ale obytné nemovitosti zdražují v Česku nejrychleji z celé EU. V letošním prvním čtvrtletí se v unii ceny obytných nemovitostí meziročně zvýšily o 10,5 procenta, zatímco v České republice o 24,7 procenta.