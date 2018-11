Ejpovice - Nejdelším železničním tunelem v ČR projel dnes po 16:30 první nákladní vlak. Provoz v novém jižním čtyřkilometrovém tubusu u Plzně odpoledne povolil Drážní úřad. Ejpovický tunel je součástí nové tratě z Plzně do Rokycan, po níž se v pátek po 08:00 svezou první cestující. ČTK to řekli mluvčí Drážního úřadu Martin Novák a Radka Pistoriusová, mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která modernizace trati za téměř 6,8 miliardy korun financovala.

"Zítra (v pátek) tam začnou jezdit všechny expresy, rychlíky a spěšné vlaky," uvedla Pistoriusová. Od dnešního odpoledne do pátečních 08:00 budou jezdit po trati jen nákladní soupravy. Osobní vlaky začnou tratí projíždět až 8. prosince, dokdy platí výluka a náhradní dopravu mezi stanicemi Plzeň hlavní nádraží a Rokycany zajišťují autobusy.

Nový úsek trati je součástí modernizace III. železničního tranzitního koridoru z Prahy do Chebu. "Zkušební provoz je povolen do 31. prosince 2019. Z důvodu náročnosti kontrolního procesu byly kontroly rozloženy do dvou dnů - první část byla zkontrolována v úterý 13. listopadu, další část prošla obhlídkou dnes," uvedl Novák. Severní tubus dosud závěrečná kontrolní prohlídka teprve čeká.

Severním tunelem mají začít jezdit nákladní vlaky 7. prosince, o den později pak soupravy s cestujícími a 9. prosince, tedy ode dne platnosti nového jízdního řádu, tam budou jezdit všechny vlaky.

Od nového grafikonu by rychlíky, které tam pojedou rychlostí 160 kilometrů v hodině, měly trasu Plzeň - Rokycany zvládnout za 11 minut, což je o devět minut méně než dosud a dvakrát rychleji než nejrychlejší autobus. Doba cestování rychlíkem mezi Plzní a Prahou se sníží na hodinu a 20 minut. Budou rychlejší než autobus z Plzně na Prahu-Florenc i z Plzně na pražský Zličín a metrem do centra. Trať mezi Rokycany a Plzní, která se zkrátila o šest kilometrů na 14 km, by mělo podle zástupců obou koncových měst využívat ještě více lidí.

Ražba jižního tubusu o délce 4150 metrů začala u Kyšic v únoru 2015 a skončila před Plzní v červnu 2016. Na severním tubusu začal pracovat razicí štít v září 2016 a skončil loni v říjnu. Kolejnice v tunelu jsou ve speciálních panelech, což umožní průjezd záchranářům. Po stranách vedou bezpečnostní chodníky, pod nimiž jsou kabely a suchovod pro případ požáru.

Na III. koridoru už jsou hotové části Plzeň - Cheb, Beroun - Zbiroh, Zbiroh - Rokycany, Rokycany - Plzeň a průjezd Plzní. Jako poslední se připravuje nová trasa Beroun - Praha s dvacetikilometrovým berounským tunelem. Cesta z Prahy do Plzně se po dokončení celé trati má dostat na 45 minut.