Nejdelší etapu Tour za poslední dvě dekády vyhrál po úniku Mohorič

Le Creusot (Francie) - Nejdelší etapu Tour de France za posledních 21 let vyhrál po sólovém úniku slovinský cyklista Matej Mohorič. Nizozemec Mathieu van der Poel projel po 249,1 km cílem v Le Creusot čtvrtý. Po 7. etapě zvýšil náskok v průběžném pořadí a v sobotu ho čeká šestý den ve žlutém trikotu.

Před víkendovým vjezdem do Alp byla dnešní etapa s několika stoupáními jako stvořená pro úniky, což se potvrdilo. Z několika desítek uprchlíků měl nejvíce sil slovinský mistr Mohorič a se slzami dojetí v očích si osamocen dojel pro první triumf na Tour.

"Věděl jsem, že dnešní etapa by mi mohla sedět. Projížděl jsem si program závodu a byla tam už jen jedna jiná etapa, která vyhovovala mým charakteristikám, takže jsem si říkal, že bych se mohl pokusit o výhru," uvedl Mohorič, jenž má po dnešku na kontě vítězství na všech Grand Tours. "Už jsem vyhrál na Giru a Vueltě, ale tohle je něco úplně jiného. Tohle je největší závod světa a myslím, že bude ještě nějaký čas trvat, než mi to dojde," dodal šestadvacetiletý jezdec týmu Bahrajn Victorious.

Druhý skončil s odstupem 1:20 Belgičan Jasper Stuyven a o dalších 20 sekund později dorazila do cíle skupinka, v níž dojel Dán Magnus Cort celkově třetí před Van der Poelem. "Bylo to 250 kilometrů na plný plyn. Jel jsem fakt rychle a dostal jsem se do silné skupiny, kde to bylo dost náročné. Musel jsem jet na limit, abych uhájil žlutý dres," řekl Van der Poel, jenž v cíli vyčerpaně seděl na zemi a poléval se vodou.

Nizozemský cyklistický univerzál po dnešku vede o 30 sekund před belgickým rivalem z terénu i silnice Woutem van Aertem. Průběžné druhé místo ztratil obhájce loňského prvenství Tadej Pogačar, jenž dojel v hlavním poli 5:15 minuty za vítězným krajanem Mohoričem. Tomu dnešní vítězství vyneslo posun na čtvrtou pozici, Pogačar je pátý.

Velkým poraženým dne byl jejich slavný krajan Primož Roglič. Dvojnásobný vítěz Vuelty a loňský druhý muž Tour odpadl z hlavní skupiny už v mírnějším stoupání a přijel na 65. místě s devítiminutovou ztrátou. Kvůli následkům pádu v 3. etapě tak Roglič nejspíš ztratil šanci na celkový úspěch ještě před Alpami.

V sobotu bude Van der Poel hájit žlutý dres ve středně těžké etapě s cílem v Le Grand-Bornand. V neděli je na programu stoupání do horského střediska Tignes a nejpozději tam se dá očekávat Pogačarův útok na průběžné vedení.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 7. etapa: Vierzon - Le Creusot (249,5 km):

1. Mohorič (Slovin./Bahrajn Victorious) 5:28:20, 2. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo) -1:20, 3. Cort (Dán./EF Education-Nippo), 4. Van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix), 5. Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick Step), 6. Bonnamour (Fr./B&B Hotels p/b KTM), 7. Konrad (Rak./Bora-hansgrohe), 8. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) všichni -1:40, 9. Van Moer (Belg./Lotto-Soudal) -1:44, 10. Godon (Fr./AG2R-Citroën) -2:45, ...151. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -18:37.

Průběžné pořadí: 1. Van der Poel 25:39:17, 2. Van Aert -30, 3. Asgreen -1:49, 4. Mohorič -3:01, 5. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -3:43, 6. Nibali (It./Trek-Segafredo) -4:12, 7. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) -4:23, 8. Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) -4:56, 9. Latour (Fr./TotalEnergies) -5:03, 10. Urán (Kol./EF Education-Nippo) -5:04, ...146. Vakoč -43:50.