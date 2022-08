Nejde svěsit hlavy, řekl kapitán Hruban a těší se na Eurobasket

Praha - Čeští basketbalisté si sobotní porážkou s Maďarskem (79:82) v Chomutově opět zkomplikovali boj o mistrovství světa a v pátek proti Polsku do domácí skupiny na mistrovství Evropy v pražské O2 areně také vstoupí po sérii čtyř porážek z finální přípravy. Kapitán Vojtěch Hruban ale věří, že týmu pomůže návrat hráčů z marodky a dá zapomenout i na nepodařenou generálku.

"Máme pár dní tréninků a společnou týmovou večeři, kde asi něco řeknu, ale nebude to nic nečekaného. Musíme zapomenout, co se stalo, dát se do kupy zdravotně. Kdo bude moct, se připojí. Jeden dva důležití hráči nám přibudou a pokud budeme hrát dobře na Eurobasketu, věřím, že nám veřejnost trochu odpustí a dokážeme to napravit. Na páteční zápas s Polskem už se těším. Bude to něco jiného. Je to turnaj, budeme na jednom místě, chystáme se na to celé léto a pořád se o tom mluví. Byla by blbost teď po porážce s Maďary říct, že se na to netěšíme," řekl Hruban.

Rozehrávač Vít Krejčí byl po problémech se žebry s týmem v Chomutově, na zapojení nemocného Jaromíra Bohačíka se čeká. "Jsme v rolích, ve kterých jsme nikdy neměli být. Právě to, že jsme všichni dělali to, co umíme, a necpali se do toho, co neumíme, byla dlouhá léta naše silná stránka. Za stavu, kdy jsme měli ještě nedávno čtrnáct zdravých hráčů, je nás najednou osm devět plně zdravých, což je hrozně znát. Přesto jsme měli vyhrát, ale v první půlce byla špatná obrana a ve druhé nám odešel útok," viděl Hruban hlavní rozdíl při absencích v čele s lídrem Tomášem Satoranským, jehož vyřadilo zranění kotníku pravé nohy.

První volbou na rozehrávce je v současné době Ondřej Sehnal. "Měl poprvé konečně trošku důvěru trenéra v tom, že udělal jednu chybu a nešel si zase zpátky sednout. Ondra odvedl velmi slušnou práci. Bylo to na něm vidět, že se to nebál udělat znova, což je samozřejmě dobře. Pořád nevíme, jestli se Saty připojí nebo nepřipojí. Budeme ho potřebovat, aby s míčem tvořil. Věřím, že si na to ještě trochu zvykne a trošku ubere ztráty. S tím, že se vrátí Boči a Víťa mu trochu pomůžou s tvořením hry," podotkl.

Nestandardní role hráčů týmu, který loni postoupil na olympijské hry v Tokiu, jsou podle Hrubana největší problém. "Celá léta jsme hráli nějakým stylem, který byl úspěšný, protože jsme všichni dělali, co umíme. Ode mě se moc nechtělo, abych nějak zásadně dribloval, Boči hrál víc na balonu, Saty byl s balonem a rozdával to, já jsem chtěl střílet a bránit protiúiok. Všichni věděli, co mají dělat. Najednou jsme v rolích, které nám nejsou úplně vlastní," prohlásil.

"Já musím hodně hrát s balonem, někteří kluci jsou trochu mimo tempo a je to všechno takové upracované. Věřím, že se dostaneme zpátky do nějakého rytmu. Jak se kluci vrátí, tak si to sedne, v tuhle chvíli nám hodně chybí ti, co tvoří s míčem. Přestože Viktor (Půlpán) i Ondra Sehnal dělají, co můžou, tak to není tak, že by dokázali rozházet osm deset áček za zápas a nemáme to ani z křídla, pokud nehraje Víťa (Krejčí) a Boči. Obrana? Je to chvílemi blázinec. Něco, co musíme zlepšit. To je interní v týmu. Víc k tomu neřeknu," prohlásil.

Basketbalistům se ale vzdaluje šance, aby po historickém šestém místě na mistrovství světa v Číně v roce 2019 zopakovali tažení příští rok v Indonésii, Japonsku a na Filipínách. "Cítím frustraci a smutek. Tímhle si nechci říct, že zavřeli šanci na postup, ještě nějakou máme, ale už to není v našich rukou. Byl to zápas, který jsme měli vyhrát, plná hala a my to prostě nezvládli. Těch příčin je spousta, bohužel stav týmu včetně toho zdravotního není ideální. Lepíme to dohromady," litoval Hruban po porážce s Maďary.

V závěru od stavu 72:79 se ještě snažil zachránit zápas celkem čtyřmi trojkovými pokusy za posledních 104 sekund, úspěšné byly jen první dva. "Už jsme tam něco udělat museli a já měl dvě docela volné střely a padlo to. Bohužel ta další, která by bývala byla nejdůležitější, tam už nespadla. Přihrávka byla tečovaná, mířila mi na nohy, a než jsem to zvedl, už ta střela nebyla vyloženě dobrá. Jinak bych věřil, že bych ji dal. Samozřejmě to mrzí, ale tímhle jsme zápas neprohráli," podotkl Hruban.

Maďaři jej pak 4,2 sekundy před koncem za stavu 78:81 faulovali na půlce, aby měl jen dva trestné hody. "Mohl jsem to jedině zkusit zvednout, aby byly tři šestky za faul, a ne jen dvě. Tohle ale bývá zrádné, obránce může na poslední chvíli uhnout a není z toho ani šestka. Takže jsem se nechal faulovat a věřil, že při té druhé nahozené se povede doskok Ondry (Balvína) nebo Honzy (Veselého. Odrazilo se to ale špatně, tohle už je těžké," prohlásil Hruban.

Když následně faulovaný Ádám Hanga proměnil jen jeden ze dvou trestných hodů zkusil Hruban z krkolomné pozice z poloviny vlastní půlky poblíž střídačky trojku a pokus skončil na obroučce.

K úspěchu nepomohla ani domácí kulisa před 3616 v Rocknet Aréně. "Musím říct, že spousta lidí byla skeptická, když se řekl Chomutov, ale nakonec byla plná hala a skvělá atmosféra. Fajn hotel. Deset z deseti pro Chomutov. Pokud se sem bude ještě šance někdy vrátit, tak jsme říkali, že budeme rádi. Fanoušci byli super, opravdu byli hlasití, krásně se fandilo. Jen nás mrzí, že jsme nedokázali dovést zápas do vítězného konce," dodal Hruban.