Nejčernější měsíc Brazílie, v Německu převládá britská mutace

Brasília - Brazílie má za sebou zdaleka nejčernější měsíc od začátku pandemie covidu-19. Za březen tam v souvislosti s nákazou úřady evidují 66.500 úmrtí, tedy téměř dvakrát více, než v dosud nejsmrtelnějším červenci minulého roku. V Německu za posledních 24 hodin zaznamenali 24.300 nových případů koronavirové nákazy a 201 úmrtí spojených s nemocí covid-19. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI), podle nějž takzvaná britská mutace koronaviru v současnosti převládá už z téměř 90 procent.

Před týdnem to bylo 22.657 nově nakažených a 228 dalších úmrtí. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI), podle nějž takzvaná britská mutace koronaviru v současnosti převládá už z téměř 90 procent.

Celoněmecký počet nových případů nákazy na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní se oproti předchozímu dni mírně zvýšil na 134,2; na začátku března se přitom hodnota pohybovala pod 70. Počet nových infekcí v Německu výrazně klesl v polovině února, v poslední době však nakažených přibývá - podle odborníků to lze přičíst šíření nakažlivějších variant, píše DPA.

Britská mutace koronaviru s označením B.1.1.7. se v Německu stává dominantní a podle dat z minulého týdne se na celkovém počtu infikovaných podílí již z 88 procent. RKI to označil za znepokojivé s ohledem na skutečnost, že je značně nakažlivější než původní varianta a patrně také způsobuje vážnější průběh onemocnění covid-19. Mutace, které se prvně objevily v Jihoafrické republice a Brazílii, nehrají v Německu výraznější úlohu a jejich podíl na zjištěných případech je podle RKI v obou případech v řádu desetin procenta.

Země s 83 miliony obyvatel od počátku epidemie zaznamenala bezmála 2,83 milionu nakažených. Na 76.543 pacientů komplikacím spojeným s covidem-19 v Německu podlehlo. Bezmála 2,54 milionu lidí se z nemoci vyléčilo.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu momentálně činí 0,97, předchozí den to bylo 1,01. Znamená to, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 97 dalších. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že se šíření infekce ustupuje.

Počet zemřelých za posledních 24 hodin tam znovu překonal dosavadní maximum, když tam po nákaze koronavirem zemřelo za den 3.869 lidí, napsala agentura AFP s odkazem na data tamního ministerstva zdravotnictví.

Brazílie je v celkovém počtu zjištěných nákaz a evidovaných úmrtí souvisejících s covidem-19 druhou nejhůře zasaženou zemí na světě po USA. Podle AFP tam od začátku pandemie zemřelo již 321.515 lidí a nákaza se potvrdila u více než 12,6 milionu obyvatel této asi 210 milionové země.

"V historii Brazílie jsme nikdy nebyli svědky jediné události, která by za 30 dní zabila tolik lidí," řekl bývalý šéf zdravotní komise severovýchodního regionu země Miguel Nicolelis.

Epidemická situace se přitom v zemi nadále zhoršuje a podle AFP se nyní zdá, že by mohl být duben ještě horší. Za poslední den tam úřady zaznamenaly přes 90.000 pozitivních testů a podle Nicolelise by země mohla do července dosáhnout hranice půl milionu zemřelých. Tu zatím ze všech zemí překonaly jen USA.

Jen v týdnu mezi 21. a 27. březnem úřady ohlásily téměř 540.000 pozitivních nálezů na SARS-CoV-2 a lékaři proto v příštích týdnech očekávají silný nápor na místní nemocnice. Ty přitom již nyní dosahují svých kapacit. V 18 z 27 brazilských států jsou lůžka na jednotkách intenzivní péče plná z 90 procent, v dalších sedmi je to přes 84 procent. V některých státech již lékaři začali přidělovat lůžka primárně těm pacientům, u nichž předpokládají největší naději na přežití.

Odborníci přičítají současnou situaci třem hlavním faktorům: Oslavám nového roku a následného karnevalu, výskytu nových a agresivnějších variant koronaviru, a stále chybějící celostátní strategii pro boj s nákazou. Pravicově populistický prezident Jair Bolsonaro totiž neustále dopady pandemie podceňuje ve snaze ochránit brazilskou ekonomiku. Ve středu například prohlásil, že se situace nevyřeší tím, že budou lidé zůstávat doma. Tím si protiřečil se svým novým ministrem zdravotnictví Marcelem Queirogou, již čtvrtým v období jednoho roku.

Brazílie dnes schválila nasazení již čtvrté vakcíny proti covidu-19, a to látky od firmy Johnson & Johnson. Dodávku prvních ampulek však očekává až v srpnu.

V zemi, která leží z převážné části na jižní polokouli, přitom nyní nastupují zimní měsíce, kdy obecně stoupá riziko respiračních onemocnění. Obavy z ničivé třetí vlny pandemie panují především na jihu a jihovýchodě země, kde je nejchladněji.