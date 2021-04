Nejbohatším Čechem byl loni Kellner, ve světě Bezos

Praha - Nejbohatším Čechem byl v loňském roce naposled většinový vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner, který nedávno tragicky zahynul. Podle odhadů časopisu Forbes je hodnota jeho majetku 17,5 miliardy dolarů, tedy 382 miliard korun a patřilo mu tak 110. místo mezi nejbohatšími lidmi světa. Proti roku 2019 se Kellnerův majetek rozrostl o 2,6 miliardy dolarů. Po jeho smrti jmění s největší pravděpodobností přejde na manželku Renatu Kellnerovou a celou rodinu. V žebříčku dolarových miliardářů figuruje devět Čechů, což je dosud nejvíce. Forbes dnes žebříček zveřejnil na svém webu. Titul nejbohatšího člověka na světě si podle žebříčku časopisu Forbes už čtvrtý rok po sobě udržel zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos, těsně následovaný podnikatelem Elonem Muskem.

Druhým nejbohatším člověkem z České republiky je majitel skupiny KKCG Karel Komárek s majetkem přesahujícím 5,5 miliardy dolarů, tedy 121 miliardy korun, který se posunul z předloňského pátého místa. Na třetí místo tak odsunul Radovana Vítka, jehož realitní impérium CPI bylo ohodnoceno na 4,8 miliardy dolarů, tedy 105 miliard korun.

Na čtvrtém místě následuje majitel Evropského průmyslového holdingu Daniel Křetínský s majetkem za 4,1 miliardy dolarů a na pátém místě je premiér Andrej Babiš. Ten kontroluje jako konečný vlastník majetku ve svěřenských fondech 3,5 miliardy dolarů, tedy 77 miliard korun. Z Čechů je v žebříčku ještě Pavel Baudiš z Avastu, poprvé se do něj dostal také jeho souputník a spoluzakladatel této firmy Eduard Kučera. Do výběru patří též vlastník skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač a spolumajitel skupiny Penta Marek Dospiva.

U všech českých zástupců hodnota majetku přes těžký rok poznamenaný koronavirovou pandemií stoupla. Je to dáno nejen výsledky samotných firem, ale také pohyby kurzů akcií, od nichž se hodnota majetku odvozuje, a pohyby měnových kurzů, zejména mezi dolarem a eurem a mezi dolarem a korunou. Česko má v žebříčku největší zastoupení ze všech států střední a východní Evropy.

Kellner v PPF Group ovládal 98,93 procenta. Skupina investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. K nejviditelnějším částem patří finanční služby, telekomunikace, strojírenství nebo média. Home Credit, který poskytuje po světě spotřebitelské půjčky, loni kvůli vytvořeným vysokým rezervám v souvislosti s koronavirem vykázal ztrátu 15,3 miliardy Kč. Telekomunikační divize PPF Telecom Group, která zahrnuje firmy O2, CETIN a Telenor, naopak zvýšila zisk o 16 procent na 11,3 miliardy korun. PPF také loni dokončila akvizici společnosti Central European Media Enterprises (CME) a ovládla mimo jiné televizní skupinu Nova.

Komárkova KKCG investuje například do energetiky, loterijního a herního průmyslu, IT, biotechnologií nebo nemovitostí. Skupina nebyla loni pandemií zásadně postižená a naopak navyšovala hodnotu majetku ve všech segmentech podnikání. Výjimkou byly uzavřené prodejní pobočky loterijních firem v některých zemích (Řecko, Itálie), ale tento výpadek byl většinou kompenzovaný on-line prodejem. Sazka Group významně navyšovala podíly ve stávajících společnostech jako CASAG, OPAP nebo Stoiximan. Do Sazky také na konci roku 2020 vstoupil jeden z největších světových investičních fondů Apollo Global Management investicí 500 milionů dolarů. KKCG také prostřednictvím divize Aricoma získala nové podíly ve společnostech zaměřených na IT a technologie jak v EU, tak prostřednictvím fondu Jazz i v USA. Celková účetní hodnota skupiny KKCG přesahuje sedm miliard eur.

Nejnovějšímu světovému žebříčku boháčů dominuje majitel Amazonu JeffBezos se 177 miliardami dolarů, druhý je majitel automobilky Tesla a výrobce raket SpaceX Elon Musk se 151 miliardami a třetí je Bernard Arnaut s rodinou, kteří ovládají módní a obchodní koncern LVMH a jejich majetek se odhaduje na 150 miliard USD.

Tabulka českých dolarových miliardářů podle magazínu Forbes (v miliardách USD)

1. Petr Kellner 17,5

2. Karel Komárek 5,5

3. Radovan Vítek 4,8

4. Daniel Křetínský 4,1

5. Andrej Babiš 3,5

6. Pavel Baudiš 2,0

7. Pavel Tykač 1,7

8. Marek Dospiva 1,2

9. Eduard Kučera 1,1

Forbes: Nejbohatším člověkem na světě je nadále Jeff Bezos

Titul nejbohatšího člověka na světě si podle žebříčku časopisu Forbes už čtvrtý rok po sobě udržel zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos, těsně následovaný podnikatelem Elonem Muskem. Celkové jmění nejbohatších lidí planety se i přes ekonomickou krizi způsobenou koronavirem zvýšilo, Forbes registruje rekordních 2755 dolarových miliardářů s jměním v celkové výši 13,1 bilionu dolarů (289 bilionů Kč). V roce 2019 to bylo osm bilionů dolarů (176,5 bilionu Kč).

Musk se loni umístil až na 31. příčce. Hodnota jeho majetku stoupla o 126,4 miliardy USD, což byl nejvyšší nárůst hodnoty majetku v žebříčku. Pomohl mu hlavně růst cen akcií výrobce elektrických aut Tesla o 705 procent.

Na třetím místě je majitel francouzského konglomerátu luxusních firem LVMH Bernard Arnault, který je současně nejbohatším Evropanem. Čtvrtý je zakladatel počítačové společnosti Microsoft firmy Bill Gates. Majetek všech čtyř nejvýše postavených překonal 100 miliard USD. Loni měl více než 100 miliard USD pouze Bezos. Pátý v žebříčku skončil zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg.

Do pětice nejbohatších lidí se po více než 20 letech nedostal investor Warren Buffett, který skončil šestý. Z lidí žijících mimo USA se do první desítky kromě Arnaulta dostal ještě Ind Mukeš Ambani na desátém místě.

Do žebříčku se letos dostalo více žen, a to 382 oproti loňským 241. Nejvíce miliardářů pochází z Asie (1149), následují Spojené státy (724) a Evropa (628).

Nejbohatší ženou je dědička francouzské kosmetické firmy L'Oréal Françoise Bettencourtová Meyersová na 12. místě s majetkem 73,6 miliardy USD. Nejmladším miliardářem je letos 18letý Kevin David Lehmann z Německa, na kterého jeho otec Günther Lehmann převedl svůj podíl v řetězce dm-drogerie. Skončil na 925. pozici s majetkem 3,3 miliardy USD. Na druhé straně nejstarším miliardářem ve věku 99 let je americký pojišťovací magnát George Joseph, který s majetkem dvě miliardy USD skončil na 1580. místě.

Česká republika má mezi dolarovými miliardáři největší zastoupení ze zemí střední a východní Evropy, uvádí Forbes. Jako nejbohatší Čech vystupuje v žebříčku ještě Petr Kellner, který zahynul na konci března při havárii na Aljašce. Forbes uvádí, že Kellner byl 110. nejbohatším člověkem na světě s majetkem v hodnotě 17,5 miliardy dolarů (386 miliard Kč).

„Zatímco nárůst počtu miliardářů se může zdát skandální, základní trendy mohou přinést prosperitu všem," prohlásil šéfredaktor časopisu Forbes Randall Lane k uplynulému roku, kdy světovou ekonomiku sužovala krize spojená s pandemií. Ta podle odhadu Mezinárodního měnového fondu (MMF) zvýšila ekonomické nerovnosti ve společnosti do větší míry, než předchozí hospodářské krize.

Nejbohatší lidé světa podle žebříčku časopisu Forbes:

Pořadí Jméno Země Majetek 1. Jef Bezos USA 177 2. Elon Musk USA 151 3. Bernard Arnault Francie 150 4. Bill Gates USA 124 5. Mark Zuckerberg USA 97 6. Warren Buffett USA 96 7. Larry Ellison USA 93 8. Larry Page USA 91,5 9. Sergey Brin USA 89 10. Mukeš Ambani Indie 84,5

Zdroj: Forbes