Neil Young zažaloval Trumpovu kampaň za používání jeho písní

New York - Kanadský hudebník Neil Young podal u amerického soudu stížnost na volební kampaň prezidenta Donalda Trumpa za to, že prezident na svých mítincích opakovaně používá Youngovu hudbu. Podle kanadského rockera Trumpova kampaň porušuje autorská práva, protože Young s takovým využitím svých písní nesouhlasil. Informovala o tom dnes BBC, podle které se k tomu Trumpova kampaň zatím nevyjádřila.

Čtyřiasedmdesátiletý Young v minulosti několikrát vedení Trumpovy kampaně vyzval, aby jeho písně nepoužívalo. Podle BBC si na to stěžoval už v roce 2015. Nyní podal stížnost kvůli použití svých písní Rockin' in the Free World a Devil's Sidewalk. Od Trumpovy kampaně chce odškodné 150.000 dolarů (asi 3,3 milionu Kč).

"Tato stížnost nemá v úmyslu znevážit práva a názory amerických občanů, kteří mohou svobodně podporovat kandidáta podle svého výběru," uvádí se ve stížnosti, jejíž text byl zveřejněn na hudebníkových internetových stránkách. "Nicméně žalující strana nemůže dovolit, aby její hudba byla použita jako 'tematická píseň' pro rozdělující, neamerickou kampaň ignorance a nenávisti," uvádí se ve stížnosti podané k oblastnímu soudu v New Yorku.

Za používání hudby bez souhlasu autorů kritizovala Trumpovu prezidentskou kampaň i řada dalších hudebníků, mimo jiné skupiny Linkin Park či The Rolling Stones, dědicové hudebníka Toma Pettyho, zpěvák Elton John anebo zpěvačka Adele.