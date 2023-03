Nehráli jsme dobře, sami jsme si to udělali těžké, přiznal třinecký Růžička

Praha - Především promarněná první polovina zápasu zapříčinila porážku třineckých hokejistů v úvodním čtvrtfinále extraligového play off na ledě Sparty. Pro Oceláře šlo o první neúspěch první v letošních vyřazovacích bojích, když přešli v předkole přes Litvínov po výsledku 3:0 na zápasy. Jak se po utkání shodli Martin Růžička s Andrejem Nestrašilem během rozhovoru s novináři, Pražané představují velmi silného protivníka, proti němuž si nelze podobné výpadky dovolit.

"Sami jsme si udělali ten zápas těžký. Nehráli jsme vůbec dobře. Až třetí třetinu se to trochu zlepšilo. Sparta vedla 3:0, už se nemusela nikam hnát. Celkově jsme to nebyli my, nechali jsme si zápas ujet," přiznal Růžička po utkání, které nakonec Pražané vyhráli 3:2. "Sparta ale hrála dobře, fakt výborně. Musíme se pořádně připravit na zítra," zdůraznil.

I Nestrašil poukázal na fakt, že za stavu 0:3 se hraje těžko. "Sami víme, že všichni do jednoho musíme být lepší, vyhrávat souboje. Musíme to chtít víc než soupeř. Třicet minut jsme nehráli dobře... Sparta už se při vedení 3:0 nikam nehnala. Nás vrátila do hry využitá přesilovka, lépe jsme pak napadali jejich beky a nutili je dělat chyby," připomněl Nestrašil.

Byl to právě Růžička, kdo zkraje třetí třetiny poprvé překonal domácího brankáře Jakuba Kováře. A po gólu následoval i druhý, jímž Tomáš Marcinko přiblížil hosty na dostřel. "První gól nám pomohl. Stejně tak pomohl i Spartě v úvodu, my jsme tahali za kratší konec. Sice to nakonec smrdělo tím, že jsme mohli dát i třetí gól, ale to bychom asi chtěli moc," konstatoval Růžička.

Přes oboustranně velmi opatrný začátek nabídl další průběh utkání spoustu velkých šancí na obou stranách. Lze čekat, že v dalším průběhu série, kdy se začne zmenšovat prostor na chyby, budou ubývat. "O tom je play off. Šancí určitě moc nebude. Ty, co vám soupeř nabídne, musíte fakt využít. Nebo nedostat vůbec gól, je to jednoduché. Závěr dnešního zápasu nám pomohl. Zítra je úplně nový zápas a my se na to připravíme," řekl Růžička.

"Nemůžeme čekat, že budeme každou sérii vyhrávat 4:0 na zápasy. To prostě nejde. Hrajeme proti týmu, který je od 1. ledna nejlepší v extralize. Víme však také, že každý soupeř je hratelný. I Sparta. Když budeme plnit to, co máme, šanci na výhru určitě máme," zdůraznil odhodlaně Nestrašil.

Zápas měl výbornou kulisu, hrálo se před více než 13 tisíci diváky. "Bylo to super, co víc si člověk může přát, než hrát před tolika lidmi. To se vám často nepoštěstí a spousta malých kluků sní o tom, že si takový zápas zahrají. Měli bychom si toho vážit. Měl jsem v hledišti pár rodinných příslušníků. Naše rodina je početná, tam se lístky netrhnou," řekl Nestrašil.