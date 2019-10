Nehráli jsme dobře a měli štěstí, řekli hráči Barcelony po Slavii

Praha - Záložník Frenkie de Jong a brankář Marc-André ter Stegen se shodli, že fotbalisté Barcelony v utkání skupiny Ligy mistrů se Slavií nehráli dobře a jejich vítězství 2:1 bylo šťastné. Podle dalšího středopolaře Sergia Busquetse si Katalánci závěr středečního zápasu v Praze protrpěli.

"Myslím, že jsme měli trochu štěstí. Nebyli jsme dost dobří, hlavně na míči. Ani co se týká presinku to nebyl náš nejlepší zápas," řekl De Jong v rozhovoru pro klubovou televizi. "Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli hrát. Naštěstí jsme získali všechny tři body, což je pochopitelně to nejdůležitější," doplnil Ter Stegen pro španělská média.

Německý gólman byl s výkonem Barcelony hodně nespokojený. "Myslím, že si musíme o některých věcech promluvit a zamyslet se nad sebou. Nebudu k tomu říkat víc, protože je to interní záležitost. Nejdřív si chci popovídat se spoluhráči, kteří byli na trávníku," prohlásil Ter Stegen.

Barcelona v Praze už od třetí minuty vedla gólem kapitána Lionela Messiho. Pět minut po pauze vyrovnal Jan Bořil, ale v 57. minutě o výhře hostů rozhodla vlastní branka Petera Olayinky. Svěřenci Ernesta Valverdeho výsledek udrželi i přes závěrečný tlak Slavie, která favorita přestřílela.

"Poslední minuty byly těžké, protože riskovali a útočili ve více lidech. Měli jsme šance, ale museli jsme trpět až do závěrečného hvizdu," konstatoval Busquets. "Někdy jsou fotbale i takové zápasy. Doufám, že jich v této sezoně moc nebude. Jsme hlavně rádi, že jsme vyhráli venku v Lize mistrů," přidal Nizozemec De Jong.

Ter Stegen podržel Barcelonu několika výbornými zákroky. Sedmadvacetiletý brankář má velkou zásluhu na tom, že Katalánci ve třech zápasech skupiny F získali sedm bodů a vedou tabulku. "Vždycky chci týmu pomoct. Pokud se to povede, všechno jde líp," podotkl Ter Stegen, kterého chválil i záložník Sergio Busquets. "Je naší životní pojistkou. Většinou je těžké být brankářem Barcelony, protože soupeři se nedostávají tolik dopředu, ale my máme za sebou jistotu," uvedl Busquets.