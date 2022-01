Nehody zkomplikovaly dopravu na D1 i na tahu z Liberce na Turnov

Větrný Jeníkov (Jihlavsko) - Na dálnici D1 ve směru na Brno podle policie havarovala dnes vpodvečer tři osobní auta, dodávka a autobus. Auta místem projíždějí levým jízdním pruhem, vytvořila se tam kolona. Série nehod zkomplikovala v podvečer dopravu na hlavním tahu I/35 mezi Libercem a Turnovem.

Při nehodě pěti vozidel na 97. km D1 směrem na Brno byli dva lehce ranění

Na dálnici D1 ve směru na Brno podle policie havarovala dnes vpodvečer tři osobní auta, dodávka a autobus. Stalo se to na 97. kilometru poblíž Větrného Jeníkova. Podle záchranářů byli lehce zranění dva lidé. Auta místem projíždějí levým jízdním pruhem, vytvořila se tam kolona. Vozovka byla po sněžení kluzká. Okolnosti nehody policie dál zjišťuje, uvedla její mluvčí Stanislava Rázlová.

"Na místě události jsme ošetřili dvě lehce zraněné osoby, které jsme následně transportovali do nemocnic v Jihlavě a v Pelhřimově," sdělil ČTK Petr Janáček, mluvčí zdravotnické záchranné služby kraje.

Auta havarovala okolo 18:30 mezi dálničními sjezdy na 90. kilometru v Humpolci a 104. kilometru u Větrného Jeníkova. Dechové zkoušky na alkohol u řidičů havarovaných aut byly podle policie negativní.

Na části Vysočiny byly později odpoledne sněhové přeháňky, nejvíc na Pelhřimovsku, Havlíčkobrodsku a na Žďársku. Podle dispečinku krajských silničářů v Humpolci napadly asi dva centimetry sněhu. V některých místech vyjely sypače.

Série nehod zkomplikovala dopravu na hlavním tahu I/35 z Liberce na Turnov

Série nehod zkomplikovala v podvečer dopravu na hlavním tahu I/35 mezi Libercem a Turnovem. Obtížně sjízdné byly kvůli ledovce nejen silnice na Liberecku, ale také na Jablonecku a Semilsku, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Ivana Baláková. Policie podle ní řešila 18 dopravních nehod, většinou se obešly bez zranění a odnesly to jen plechy nebo svodidla. Dva účastníci utrpěli vážnější zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice.

Zhruba od 16:45 byly těžko sjízdné všechny silnice v Liberci, Jablonci i Semilech, a to včetně silnic první třídy. Správci komunikací se podle Balákové podařilo situaci zmírnit. "Aktuálně jsou všechny silnice v Libereckém kraji s opatrností sjízdné," řekla policejní mluvčí. Policie po 18:00 svedla dopravu na silnici I/35 od Turnova do Liberce do jednoho pruhu a podle předběžných odhadů dopravních policistů to tak zřejmě zůstane až do půlnoci.

"Začalo pršet a na silnici to udělalo kluziště, situace je poměrně nepřehledná, nehody by ale měly být bez vážnějších zranění," řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Přerovský. Jen na silnici I/35 podle něj hasiči řešili šest nebo sedm dopravních nehod, kde se počet zapojených aut pohyboval od dvou a v některých případech, šlo o hromadnou nehodu až šesti automobilů. Silnice I/35 od Hodkovic nad Mohelkou na Liberec kvůli tomu byla nějakou dobu pro dopravu uzavřená.

V Libereckém kraji začalo v podvečer mrholit a na prochlazeném zemském povrchu déšť rychle namrzal. Ve vyšších polohách už ale déšť přechází ve sněžení.