Nehody si v říjnu vyžádaly 45 obětí, o devět víc než o rok dříve

Praha - Dopravní nehody v Česku si v říjnu vyžádaly 45 obětí, o devět více než o rok dříve. Největší počet zemřelých byl mezi řidiči osobních aut a motorkáři. ČTK to dnes řekl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Od začátku roku podle něj zemřelo při nehodách 388 lidí. Nejčastějšími příčinami tragických nehod byly stejně jako v jiných letech nepřizpůsobení rychlosti, nevěnování se řízení a nedání přednosti v jízdě.

Z informací, které byly v neděli dostupné ve statistice na policejním webu, plynulo, že při říjnových nehodách zahynulo 43 lidí. Zlý číslo nyní upřesnil. Údaje se mění mimo jiné kvůli tomu, že policisté ze statistiky odebírají lidi, kteří zemřeli ještě před dopravní nehodou, například na infarkt či jiné zdravotní komplikace. Naopak pokud někdo zemře později na následky zranění, která si při nehodě způsobil, počet obětí se zvýší.

V říjnu meziročně přibylo nejen zemřelých na silnicích, ale i samotných nehod. Policisté jich evidovali téměř 9200, což bylo zhruba o 1200 více než loni v říjnu. Silniční provoz loni ale utlumila opatření proti šíření nemoci covid-19. V říjnu v roce 2019, tedy několik měsíců před vypuknutím epidemie koronaviru, se stalo podle policejních statistik 9950 nehod a zemřelo při nich 51 lidí, o šest více než letos v říjnu.

Podle šéfa dopravní policie je počet mrtvých za letošní říjen i pod průměrem říjnových obětí za pět a 15 let. V uplynulých pěti letech v říjnu zahynulo na silnicích v průměru 50 lidí a průměr počtu obětí říjnových nehod za 15 let činí 66, uvedl Zlý.

Velký podíl na celkovém počtu úmrtí letos v říjnu měli řidiči osobních aut a motorek, kterých zahnulo při nehodách 15, respektive 11. Zlý uvedl, že mezi oběťmi bylo také sedm chodců, pět spolujezdců v osobních autech, čtyři cyklisté a tři řidiči nákladních aut.

Co do počtu obětí byly nejtragičtější neděle 3. října, středa 13. října a sobota 23. října, kdy si havárie vyžádaly shodně čtyři oběti. V dalších dvou dnech přibylo do statistik po třech mrtvých.

Letošním zatím nejtragičtějším měsícem na českých silnicích byl srpen s 56 oběťmi. Následuje červenec se 47 a květen se 46 mrtvými při nehodách.

Loni si dopravní nehody vyžádaly 460 obětí, což byl nejnižší počet od roku 1961, kdy policisté začali sestavovat ucelené statistiky nehod. Důvodem byla protikoronavirová opatření, která utlumila provoz zejména na jaře a na podzim.