Nehody po alkoholu či drogách patří k nejtragičtějším, letos jich bylo 1112

Praha - Dopravní nehody, které zapříčinili řidiči pod vlivem alkoholu nebo drog, patří dlouhodobě k nejtragičtějším. Letos se stalo 1112 takových nehod, při nichž zemřelo devět lidí. Oproti loňsku je to sice skoro o pětinu nehod méně, roli ovšem může hrát i koronavirová krize a s ní spojené oslabení provozu. V posledních letech přibývá především případů jízdy po vlivem drog. Upozornila na to asociace Záchranný kruh. Za celý loňský rok policisté zjistili 5311 případů jízdy pod vlivem alkoholu a ve 2141 případech jízdu pod vlivem drog.

Česko je ve světových žebříčcích spotřeby alkoholu na osobu dlouhodobě na předních příčkách. To se zároveň projevuje i na nehodovosti na tuzemských silnicích. Odborníci v této souvislosti upozorňují, že požití alkoholu vyvolává nejprve sice pocit uvolnění a lepší nálady, ovšem způsobuje narušení vnímání reality a zkreslení situace na silnici. To se často projevuje zpožděnými reakcemi, například při brzdění vozu nebo při průjezdu zatáčkou. Zvlášť nebezpečná fáze pak nastává v situacích, kdy řidiči mají v krvi okolo 0,55 promile alkoholu a více, což vede u řidičů k apatii a celkovému útlumu.

"Alkohol naruší i smysl pro koordinaci pohybů, a tím člověk nevnímá dobře chování automobilu. Při větších dávkách to vede k útlumu a spánku za volantem,“ řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Jiří Smetana. Problémem je pro řidiče také rozostření zraku a omezení periferního vidění. Působení omamných látek má často opačný účinek. Zatímco alkohol spíše utlumuje vědomí řidiče, drogy ho spíše povzbuzují. Vedou tak ke zrychlení reakcí, přílišné agilitě a sebedůvěře za volantem.

Řidiči také často usedají za volant předčasně s pocitem úplného vystřízlivění. "Je řada lidí, kteří nechápou, že alkohol v těle nějakou dobu zůstává a odbourává se postupně. Hodně lidí doplatí na to, že nedokáže odhadnout, za jak dlouho se dostane z těla,“ podotkl dopravní psycholog Michal Walter. Upozornil, že část řidičů věří mýtům, že alkohol zmizí po požití některých jídel či nápojů. "On ale nezmizí, a to podcenění je velice časté,“ dodal. I proto legislativa v Česku zachovává nulovou toleranci vůči požívání alkoholu a drog při řízení.

Za první čtyři měsíce letošního roku evidují policisté při dopravních nehodách podle zhruba 105 obětí na životech, zatímco za první čtyři měsíce předchozího roku zemřelo na českých silnicích 142 lidí.