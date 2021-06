Nehodami ovlivněnou kvalifikaci F1 v Baku vyhrál Leclerc z Ferrari

Baku - Monacký jezdec Charles Leclerc vyhrál nehodami ovlivněnou kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbájdžánu vozů formule 1. Třiadvacetiletý pilot Ferrari zajel na trati v Baku nejrychlejší čas 1:41,218 a využil i dramatického závěru, v němž musel být celý program předčasně ukončen po haváriích Júkiho Cunody a Carlose Sainze. Hned za Leclercem skončil úřadující šampion Lewis Hamilton z Mercedesu a aktuální lídr šampionátu Max Verstappen z Red Bullu. Červená vlajka znamenající přerušení jízd zavlála v Baku celkem čtyřikrát.

Leclerc navázal na 14 dní staré kvalifikační vítězství z Monte Carla, kde však v závěru havaroval a kvůli potížím s převodovkou do závodu neodstartoval. Nyní by po své deváté pole position v kariéře neměl na startu chybět. Druhý Hamilton, který prolomil trápení z pátečních tréninků, na něj ztratil 0,232 sekundy. Třetí Verstappen zaostal o 0,345. O překvapení se postaral čtvrtý Pierre Gasly z AlphaTauri. Druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas byl až desátý. Do elitní desítky se vešel také devátý Fernando Alonso.

Kolizí Cunody a Sainze vyvrcholila kvalifikace, v níž předtím havarovali také Daniel Ricciardo z McLarenu a Antonio Giovinazzi s Lancem Strollem. Na Ricciardovu nehodu v závěru druhé sekce doplatil i jedenáctý Sebastian Vettel, jemuž chyběly tři setiny k postupu do nejlepší desítky. "Tak málo? To snad ne. Zatraceně," zlobil se ve vysílačce německý pilot Aston Martinu. Ricciardo odstartuje z 13. příčky.

Chvost pole uzavře Stroll s Giovinazzim, kteří v úvodní sekci shodně narazili do zdi v zatáčce číslo 15. "Zvoral jsem to chlapi, omlouvám se," kál se ve vysílačce Stroll. Zklamání netajil ani jeho italský soupeř, jenž v minulé Velké ceně Monaka získal pro Alfu Romeo první bod v šampionátu.

Velká cena Ázerbájdžánu se vrátila do MS po roční pauze způsobené pandemií koronaviru a uskuteční se bez diváků. Závod odstartuje v neděli ve 14:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Ázerbájdžánu: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:41,218, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,232, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,345, 4. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,347, 5. Sainz (Šp./Ferrari) -0,358, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,529, 7. Pérez (Mex./Red Bull) -0,699, 8. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -0,993, 9. Alonso (Šp./Alpine) -1,109, 10. Bottas (Fin./Mercedes) -1,441.