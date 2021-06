Nehoda tří nákladních aut omezila provoz na D35 u Olomouce

Olomouc/Brno - Kvůli nehodě tří nákladních aut byla dnes ráno u Olomouce uzavřena dálnice D35 ve směru z Lipníka nad Bečvou na Olomouc. Po 09:00 byl zprovozněn levý jízdní pruh, na místě se vytvořila zhruba kilometrová kolona, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic. Zatím nebyla zveřejněna informace, zda byl při nehodě někdo zraněn. Provoz na dálnici D1 u Brna dnes ráno komplikovala nehoda osobního auta a motocyklu na 207. kilometru u Šlapanic na Brněnsku.

Nehoda tří nákladních automobilů se na D35 stala krátce před 08:30 nedaleko nákupního centra Olympia Oomouce, a to ve směru od Lipníka na Olomouc. Na místě zasahují hasiči a okolnosti nehody vyšetřuje policie. Podle prvotních informací by měl být pravý jízdních pruh v místě nehody uzavřen do 13:30.

Ranní provoz na D1 u Šlapanic zastavila nehoda auta a motorky

Provoz na dálnici D1 u Brna dnes ráno komplikovala nehoda osobního auta a motocyklu na 207. kilometru u Šlapanic na Brněnsku. Směr na Prahu policie uzavřela kvůli přistání záchranářského vrtulníku, nyní už by mělo být místo havárie průjezdné. Tvořily se kolony, a to i na objízdné trase po staré silnici.

Havárie se stala po 6:00. Zranil se jeden člověk. "Šlo o středně těžká zranění," uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Vrtulník zraněného transportoval do nemocnice.

Další dvě osobní auta se pak ještě srazila v koloně, avšak bez zranění a místo jejich nehody lze projet se zvýšenou opatrností. Problémy měly také linky hromadné dopravy, které dispečink odkláněl z D1.