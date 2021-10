Nehoda popelářů zastavila v Podolí tramvaje, výluka bude do konce týdne

Praha - Nehoda popelářského auta zastavila dnes ráno v Praze provoz tramvají mezi zastávkami Podolská vodárna a Dvorce. Kvůli poškozeným trolejím se změnil provoz pěti linek. Vyplývá to z internetových stránek pražského dopravního podniku a informací od mluvčího pražské policie Jana Daňka. Dopravní podnik předpokládá obnovení provozu v neděli o půlnoci, řekla ČTK Hana Pohanová z odboru komunikace firmy.

Provoz byl přerušen kolem 05:30. "Popelářské vozidlo vjelo do tramvajového kolejiště, tam se střetlo se sloupem a tento sloup poškodil tramvajové vedení," řekl Daněk. Řidič podle něj zřejmě upadl do mikrospánku, alkohol před jízdou nepil. Nikdo nebyl zraněn. Po dobu vyprošťování popelářského vozidla bylo Podolské nábřeží v obou směrech uzavřené i pro auta.

Fotografie z místa nehody ukazují, že popelářské auto vyvrátilo přímo sloup držící troleje. Nehoda omezila provoz tramvajových linek 2, 3, 17, 21 a 27. Dopravní podnik je podle svého webu odklání. Mezi Podolskou vodárnou a Dvorci jezdí náhradní autobusy.

To by se podle Pohanové nemělo změnit ani v dalších dnech. Tramvaje ve směru z Výtoně budou od čtvrtka končit v zastávce Podolská vodárna, mezi ní a Dvorci bude zachována náhradní autobusová doprava. Z Dvorců do Modřan bude jezdit tramvajová linka 17, v noci 92, které nebudou zajíždět na obratiště v zastávce Nádraží Braník. Linky 21 a 27 nebudou v provozu. "Obnovení provozu by mohlo být o půlnoci z 31. října na pondělí 1. listopadu. Je to tam trošku složitější," řekla Pohanová.

Pražská integrovaná doprava (PID) ráno upozornila na to, že mezi Dvorci a Modřany jezdí málo tramvají a další se tam nemohou dostat. "Kapacita bohužel nestačí. Cestujícím doporučujeme využít autobusové linky na Smíchov," uvedla PID na twitteru. Později oznámila, že tramvaje uvízlé v úseku bez trolejí jsou stahovány do Dvorců, aby provoz na modřanské trati posílily.

Poškozené troleje omezují v Praze provoz tramvají obvykle jen na část dne, zpravidla poté, co je strhne nákladní auto nebo autobus. Problémy jsou častěji ve snížených podjezdech, kde jsou troleje níže, například mezi Andělem a Smíchovským nádražím, u Výstaviště nebo na Výtoni.