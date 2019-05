Praha - Pražský okruh na 19. kilometru blokuje tragická nehoda, při níž zemřel člověk a 14 dalších bylo zraněno, z toho jeden člověk těžce a jeden středně těžce, ostatní lehce. V místě havarovaly autobus Vězeňské služby ČR a dvě nákladní vozidla, z nichž jedno převáželo vojenskou techniku. Vozidla začala hořet, na místě bylo pět jednotek hasičů. Záchranáři vyhlásili traumaplán, na místo povolali vrtulník a speciální vůz Atego. ČTK to řekli mluvčí policie, hasičů a záchranářů.

Nehoda se stala kolem 13:00 u sjezdu na Řeporyje ve směru na letiště. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, požár měli brzo kontrolou, skrytá ohniska kontrolují termokamerou, uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka na twitteru. Podle fotografií z místa autobus úplně shořel.

Při nehodě zahynul příslušník Vězeňské služby (VS). Dva další dozorci a tři vězni utrpěli při nehodě zranění a byli převezeni do nemocnice. ČTK to sdělila mluvčí VS Petra Kučerová. Všechny nezraněné vězně přepravil náhradní autobus do věznice.

V havarovaném autobusu cestovalo podle Kučerové devět odsouzených a deset příslušníků VS. Mluvčí nechtěla specifikovat, ze které věznice autobus vyjel.

Záchranáři podle posledních informací evidují 14 zraněných. Na místo povolali speciální vůz Atego, který slouží k řešení krizových situací a je standardně nasazován k velkým požárům.

Policisté odklání dopravu, odstranění následků nehody bude podle odhadu trvat několik hodin a silnice ve směru na letiště zůstane uzavřena, uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan. Vyzývá řidiče, aby zvolili jiné trasy a motoristy, kteří jsou na místě, aby se věnovali plně řízení a nezdržovali plynulost dopravy focením události.