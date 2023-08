Nehoda kamionu uzavřela dálnici D3, na D35 u tunelu shořelo auto

Řidič osobního auta zemřel 22. srpna 2023 v noci při nehodě na D35 u Dolního Újezdu na Přerovsku. Vůz po nárazu do opěrné kamenné zdi u tunelu začal hořet, tělo řidiče našli hasiči po uhašení požáru.

Řidič osobního auta zemřel 22. srpna 2023 v noci při nehodě na D35 u Dolního Újezdu na Přerovsku. Vůz po nárazu do opěrné kamenné zdi u tunelu začal hořet, tělo řidiče našli hasiči po uhašení požáru. ČTK/Policie ČR

Tábor - Kvůli nehodě kamionu je na Táborsku uzavřena dálnice D3 ve směru na České Budějovice. Nákladní vůz se převrátil a vyproštění bude trvat zřejmě několik hodin. Řidiči proto musí z dálnice sjet na silnici I/3 a úseku se vyhnout. ČTK to řekl jihočeský policejní mluvčí MIlan Bajcura. U Kopidlna na Jičínsku před pondělní půlnocí zemřel po nárazu do stromu šestačtyřicetiletý motocyklista. Řidič osobního auta zemřel dnes v noci při nehodě na D35 u Dolního Újezdu na Přerovsku. Vůz po nárazu do opěrné kamenné zdi u tunelu začal hořet, tělo řidiče našli hasiči po uhašení požáru.

Nehoda se stala na 71. kilometru kolem 7:45. "Uzavřeny jsou oba pruhy na České Budějovice. Řidiči musí z dálnice sjíždět na exitu 70 Chotoviny a exitu 76 Čekanice a poté se zase na D3 vrátit," řekl. Podle předběžného odhadu potrvá vyproštění kamionu a úklid nákladu celé dopoledne.

U Kopidlna na Jičínsku zemřel po nárazu do stromu motocyklista

U Kopidlna na Jičínsku před pondělní půlnocí zemřel po nárazu do stromu šestačtyřicetiletý motocyklista. Nehoda se stala na silnici I/32 ve směru od obce Budčeves na Kopidlno. ČTK to dnes řekla mluvčí policie Eliška Pospíšilová.

"Řidič motocyklu Suzuki v mírném klesání a levotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy, vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do borovice a náletových křovin," uvedla mluvčí.

Okolnosti nehody policie vyšetřuje. U zemřelého policie nařídila soudní pitvu.

Na D35 na Přerovsku po nárazu do zdi u tunelu shořelo auto, řidič zemřel

Řidič osobního auta zemřel dnes v noci při nehodě na D35 u Dolního Újezdu na Přerovsku. Vůz po nárazu do opěrné kamenné zdi u tunelu začal hořet, tělo řidiče našli hasiči po uhašení požáru, sdělila dnes ČTK přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Okolnosti nehody se vyšetřují. V Olomouckém kraji jde podle informací ČTK od začátku letošního roku o desátou oběť dopravní nehody.

Nehoda se stala kolem 00:45. Hořící vůz stál v odstavném pruhu před dálničním mostem poblíž 293. kilometru dálnice D35 ve směru z Ostravy na Olomouc. "Hasiči po uhašení vozidla zjistili, že se na sedadle řidiče nachází ohořelé tělo. Nikdo jiný se ve vozidle nenacházel. Podle dosavadního zjištění řidič vozidla Dodge zřejmě nedodržel předepsanou rychlost, vyjel mimo dálnici na odstavné místo, kde přední částí vozidla narazil do opěrné kamenité zdi, která je součástí tunelu," uvedla policejní mluvčí. Po nárazu vozidlo začalo hořet.

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na vozidle na 1,5 milionu korun a na poškozené zdi na 150.000 korun. "Totožnost řidiče nelze v tuto chvíli potvrdit, ale je pravděpodobné, že se jedná o majitele vozidla," doplnila mluvčí. Příčinu a okolnosti tragické události policisté vyšetřují.