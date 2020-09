Nehoda dvou kamionů zastavila dálnici D2 u Brna

Nehoda dvou kamionů zastavila 29. září 2020 krátce po poledni dálnici D2 na 6. kilometru ve směru na Brno. Dva lidé se zranili, jednoho z řidičů vyprošťují, zasahuje záchranářský vrtulník. ČTK to řekli mluvčí policie David Chaloupka a záchranné služby Michaela Bothová. Řidič z dálnice sjíždějí na exitu 11 Blučina.

Brno - Nehoda dvou kamionů zastavila dnes krátce po poledni dálnici D2 na 6. kilometru ve směru na Brno. Dva lidé se zranili, jednoho z řidičů hasiči vyprošťovali. ČTK to řekli mluvčí policie David Chaloupka a záchranné služby Michaela Bothová. Řidiči z dálnice sjíždějí na exitu 11 Blučina, vytvořila se kolona. Dálnice by mohla být uzavřena delší dobu.

Nehoda se stala přibližně na úrovni Rebešovic. Bothová uvedla, že záchranáři na místě ošetřili dva pacienty. Jeden se zranil lehce, záchranáři ho na další ošetření převezli do fakultní nemocnice v Brně Bohunicích. Druhého z řidičů hasiči nejprve museli vyprostit. Bothová uvedla, že záchranáři jej ošetřovali už při vyprošťování.

"Pacienta jsme do nemocnice v brněnských Bohunicích letecky transportovali s těžkým zraněním," uvedla Bothová.

Před sjezdem na Blučinu se utvořila asi šestikilometrová kolona. Chaloupka kolem 16:00 uvedl, že zprůjezdnění dálnice může trvat ještě delší dobu. Je třeba přečerpat tekutinu z havarované cisterny. Část převážené látky z ní vytekla na dálnici. Chaloupka uvedl, že by mělo jít o potravinářský olej.

Ze sjezdu 11 lze pokračovat do Brna dvěma směry, a to nejsnadněji na Blučinu, Rajhrad a souběžnou "vídeňskou" dálnici. Variantou však je i jet na Měnín a směrem na Brno Tuřany. Web Dopravniinfo.cz odhaduje, že by omezení na dálnici mohlo skončit kolem 18:00.