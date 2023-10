Nehoda dvou kamionů na 105. kilometru zavřela dálnici D5 ve směru na Prahu

Plzeň - Nehoda dvou kamionů dnes odpoledne zastavila provoz na dálnici D5 ve směru na Prahu na 105. kilometru u Heřmanovy Huti na Plzeňsku. ČTK o tom informovala policejní mluvčí Pavla Burešová. Doprava je odkloněna na sjezdu na 107. kilometru, napojit se na dálnici D5 je možné na sjezdu na 100. kilometru.

Záchranáři na místě ošetřili dva zraněné, uvedla mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová. Muž narozený v roce 1995 utrpěl lehčí zranění a sanitka ho převezla do Stodské nemocnice. Druhý muž ve věku kolem 59 let má středně těžké zranění a záchranáři ho odvezli na akutní příjem do lochotínské části Fakultní nemocnice Plzeň.

Na místě zasahují i hasiči. Z kamionů uniklo větší množství nafty. "Provádíme likvidaci většího množství nafty rozježděné na dálnici," řekl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.