Nedvěd skončil v roli generálního manažera hokejové reprezentace

Praha - Petr Nedvěd ukončil po čtyřech letech působení na pozici generálního manažera hokejové reprezentace. Bývalý vynikající útočník rozhodnutí už delší dobu zvažoval a vysvětlil ho rodinnými důvody. Hokejový svaz (ČSLH) o jeho rezignaci informoval v tiskové zprávě.

"S lítostí musím oznámit, že již nadále nemohu z rodinných důvodů pokračovat ve funkci generálního manažera hokejové reprezentace. Po zvážení všech okolností, a hlavně z důvodu časové náročnosti výkonu funkce, jsem nucen tento post opustit. Nebylo to pro mě snadné rozhodování, ale tato funkce si žádá stoprocentní nasazení," oznámil Nedvěd.

Uvedl, že poslední roky upřednostňoval hokej před rodinou. "Nešlo jenom o reprezentační turnaje, ale často jsem lítal do zámoří za našimi hráči, několik měsíců z roku jsem byl mimo domov. Hokej je celý můj život, tenhle sport absolutně miluju a neodchází se mi snadno. Nejde však donekonečna okrádat rodinu o společný čas, zvlášť, když mám malou holčinu. Rodina je pro mě nyní priorita číslo jedna," vysvětlil detailněji pro isport.cz.

Padesátiletý Nedvěd odchází paradoxně poté, co v květnu ve Finsku ukončil národní tým ziskem bronzu desetileté čekání na medaili z velké akce. O svém kroku informoval přesně týden poté, co ČSLH jmenoval do role sportovního manažera bývalého brankáře Milana Hniličku, jenž od srpna 2017 do března 2018 zastával právě funkci generálního manažera.

O jeho nástupci by mělo být brzy jasno. "Vedení hokejového svazu toto nečekané rozhodnutí Petra Nedvěda respektuje a děkujeme mu za spolupráci. O jeho nástupci není zatím rozhodnuto, hokejový svaz by však chtěl tuto záležitost vyřídit co nejdříve," uvedl svaz v tiskové zprávě.

V rozhovoru pro isport.cz Nedvěd přiznal, že byl delší čas na vážkách, zda pokračovat. "Už po mistrovství světa ve Finsku jsem tomu byl hodně nakloněn. A teď ve mně to rozhodnutí uzrálo. Kdybychom neudělali medaili, skončil bych už tehdy a okamžitě. Ve funkci generálního manažera jsem byl čtvrtým rokem, a kdyby nám to ani jednou necinklo, logicky bych z toho vyvodil osobní odpovědnost," řekl Nedvěd.

"Nakonec z toho byla placka po deseti letech a naše velká společná radost. A věřím, že i radost našich fanoušků. Chtěl bych ještě jednou poděkovat hráčům, kteří přijeli reprezentovat a podepsali se zásadním způsobem pod úspěšný výsledek, na který náš hokej tak dlouho čekal. Zároveň to byla práce všech lidí, i těch, kteří nebyli tolik vidět. V každém případě se mi díky medaili odchází s lepším pocitem," uvedl Nedvěd.

Vysvětlil také, proč definitivní rozhodnutí oznámil až na prahu nové reprezentační sezony. "Někdo může namítnout, že jsem se rozhodl pozdě a měl to oznámit dřív. Jenže já to v sobě neměl definitivně uzavřené. Nechtěl jsem ohrozit chod reprezentace, ale zároveň jsem nechtěl vynášet rychlý soud, kterého bych pak mohl litovat. Další věc je, že jsem byl bez smlouvy, čili není potřeba nic narychlo roztrhávat. Nyní jsem si naprosto jistý, že jsem se rozhodl správně. Kdybych byl svobodný a bez dítěte, samozřejmě bych rád pokračoval," ujistil Nedvěd.

Věří, že i s jeho nástupcem bude zachován model nastavený před poslední olympijskou sezonou, od kdy byl generální manažer nadřazený hlavnímu kouči, což byla tehdy u české reprezentace zásadní novinka.

"Osobně to vnímám jako krok kupředu. Mně se to logicky nehodnotí snadno a i celkem blbě se mi o tom mluví, když ta pozice byla má. Ale obecně jsem jednoznačně pro. Je na svazu, zda v tomto modelu budou pokračovat, nebo ne. Pokud ne, bral bych to za krok zpátky. Kouč by měl mít někoho nad sebou, měl by se zodpovídat přímému nadřízenému," řekl Nedvěd.