Nedvěd: S Pastrňákem bychom se posunuli výš, ale je otázka, zda ho Bruins pustí

Tampere - S příjezdem útočníka Davida Pastrňáka by podle generálního manažera Petra Nedvěda opět vzrostla síla národního týmu a jeho ambice na hokejovém mistrovství světa ve Finsku. Obávaný kanonýr Bostonu však není zdravotně zcela v pořádku a sám Nedvěd nedokáže odhadnout, jak moc je reálné, že ho Bruins na šampionát opravdu pustí.

"Pasta je jedním z nejlepších hráčů NHL, rozdílový hráč. Takže bychom se s ním zase posunuli určitě výš. Na druhou stranu - vím, že to je ohrané klišé, ale jeden hráč nedělá mužstvo. Každopádně to, co by nám Pasta přinesl, o tom se nemusíme bavit, s ním bychom byli určitě ještě lepší," řekl Nedvěd v rozhovoru s novináři.

Potvrdil však zároveň spekulace o tom, že Pastrňák není zcela v pořádku po zdravotní stránce. "Stoprocentní není," přikývl Nedvěd.

"Jak se k tomu postaví klub, to je teď otázka za milion dolarů. Chuť má, chce reprezentovat. Jeho role v klubu je samozřejmě velká, rozhodovat ale budou doktor a generální manažer. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Všichni bychom si přáli, aby mohl přijet, ale nemá cenu spekulovat, jak se k tomu v klubu postaví," uvedl Nedvěd.

Vedle Pastrňáka chce mluvit také s jeho spoluhráčem Tomášem Noskem a dalším útočníkem Davidem Kämpfem z Toronta, ačkoliv na soupisce národního týmu na mistrovství světa zbudou po příletu obránce Michala Kempného a jeho zapsání už jen dvě volná místa.

"Žádné pořadí dané nemáme. Budu klukům předně volat, jestli se něco nezměnilo. A i když ne, tak stejně budeme čekat na mítinky. První, co budu řešit, jestli mají chuť reprezentovat, jak jsem se s nimi původně domluvil. Stejně však budeme muset počkat, dneska se to asi nerozhodne. Nevěřím tomu, že by výstupní pohovory a prohlídky měli už dneska," přiznal Nedvěd.

Kämpfův spoluhráč z mužstva Maple Leafs Ondřej Kaše je mimo hru. "Kaše rodí, takže tam je to jasné," pousmál se Nedvěd. Možností je však ještě Radek Faksa, pokud by v rozhodujícím sedmém utkání neuspěl Dallas na ledě Calgary. Hrát se bude v noci na pondělí. "Ohledně této varianty se musíme rozhodnout," podotkl Nedvěd.

Připustil, že by byl rád, aby již potvrzená poslední posila Kempný naskočil co možná nejdříve po pondělním příletu do sestavy. "Je to otázka spíš na trenéry a samotného Michala, kdy bude hrát, ale já bych chtěl, aby hrál co nejdřív, protože to zápasové manko má. Uvidíme, jak na tom bude. A zase nechceme jít do zbytečného rizika. Bude tam jet lag, nechceme to uspěchat. Když se domluví trenéři i Michal, tak by byl ideální scénář, aby hrál už ten příští zápas po tom dnešním se Švédy," řekl Nedvěd.

Věří, že Kempný týmu pomůže, přestože v sezoně NHL odehrál pouze 15 utkání. Měl z něho dobrý dojem při inspekční cestě. "Viděl jsem snad jeho poslední zápas, kdy hrál. Ten odehrál velmi dobře a nebylo na něm vidět, že by mu zápasy chyběly. I z toho důvodu jsem to hodnotil velmi pozitivně. Michal je natěšený, chce reprezentovat a chce si zahrát. Bylo to jednoduché rozhodování," prohlásil Nedvěd.