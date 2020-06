Nedvěd pomáhá českému sportu, ale do vedení fotbalu se nehrne

Praha - Bývalý úspěšný fotbalista a současný viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd jako člen Národní rady pro sport chce přispět k rozvoji sportu v Česku, ale nemá ambice zapojit se do řízení českého fotbalu. Líbí se mu, jak ho Fotbalová asociace ČR v čele s předsedou Martinem Malíkem vede. Pochválil zejména projekt fotbalových akademií. Bývalý sparťan rovněž pogratuloval Slavii k dalšímu titulu a ocenil její herní projev.

Zřízení fotbalových akademií, které v Česku fungují od roku 2015, Nedvěd považuje za dobrý krok. "To samé máme v Itálii. Myslím, že to je správná cesta, ten projekt se mi líbí. A je potřeba vybudovat infrastruktury, aby byly v akademiích i školy a děti neztrácely čas cestováním," řekl dvojnásobný medailista z mistrovství Evropy.

Neplánuje se více angažovat v českém fotbale. "Já si myslím, že máme dobrého předsedu. Nastolili dobrý trend toho, jak by se fotbal asi měl dělat," ocenil majitel Zlatého míče za rok 2003.

Líbí se mu také herní projev staronového českého mistra Slavie Praha, která středeční výhrou nad Plzní obhájila titul. "Slavia nastolila tvrdou cestu, se kterou se dá uspět i v Evropě. Klobouk dolů, jak to dělají," řekl. I současný trenér Juventusu Maurizio Sarri byl překvapený, jak aktivně loni Slavie přistoupila k odvetě čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Chelsea. Tehdy byl Sarri ještě na lavičce londýnského velkoklubu při výhře domácích 4:3. "Byl úplně v šoku, jakým stylem loni Slavia proti nim hrála na Chelsea. Říkal, že takový styl dlouho neviděl," uvedl Nedvěd.

Místo v Národní radě pro sport navzdory velkému vytížení rád přijal. "Myslím, že můžeme něco předat a podílet se na strategii vývoje sportu v budoucnosti. Máme šanci dělat sport dobře. Potřebovali bychom nastolit něco, aby ten sport byl zase úspěšný," přemítal.

Za hlavní úkol považuje přitáhnout děti ke sportu. "Myslím, že základna je čím dál tím menší. Je čím dál tím těžší dostat děti ke sportu, aby se tomu věnovaly a měly to rády," hodnotil aktuální situaci.

Do Prahy přiletěl jen na otočku. V pátek zase odletí, protože Juventus hraje v Serii A doma s Lecce. Zařídit restart nejvyšší fotbalové soutěže v Itálii, která byla těžce postižená koronavirem, nebylo vůbec jednoduché. "Byla tam strašně těžká jednání. A jsou tam pořád velké restrikce. Musíme být každý čtyři dny testovaní, na stadionech je pouze 300 lidí. Jsme rádi, že se to rozeběhlo. V Itálii to bez toho fotbalu nebylo ono," prohlásil.

Po obnovení soutěže by kluby měly dostat podíly z prodeje televizních práv, což jim zajistí existenci. Juventusu pomohl vstřícný přístup hráčů. "Vzdali se svých výplat na měsíc. Další tři měsíce byly převedeny na příští rok. Pochopili situaci," ocenil Nedvěd.

Je ale přesvědčený, že vzhledem ke koronavirovým ztrátám všech velkých fotbalových klubů se letos nedají očekávat žádné velké přestupy. "Všichni budou šetřit. Takových 20 až 30 procent z rozpočtu klubů mohou být v ohrožení. Myslím, že budou spíš jenom výměny hráčů. Každý teď vyčkává, jestli se to vrátí do normálu," uvedl.

Pevně věří, že Juventus udrží portugalskou hvězdu Cristiana Ronalda. "Má smlouvu ještě na dva roky. Teď se plně soustředíme na to, co je, i když ten fotbal bez diváků je takový bez emocí. Chceme dokončit sezonu a doufejme, že se nás v srpnu bude týkat finálová část Ligy mistrů v Portugalsku," dodal.

Juventus ještě neodehrál odvetu osmifinále proti Lyonu, ve Francii prohrál 0:1. Finálového turnaje Ligy mistrů se zúčastní osm týmů.