Nedvěd chce k reprezentaci trenéra na delší dobu, kanadskému modelu nadále věří

Praha - Generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd má tři týdny na to, aby vyřešil otázku nového složení realizačního týmu, který povede národní tým na květnovém mistrovství světa ve Finsku. Ten dosavadní v čele s hlavním koučem Filipem Pešánem byl dnes odvolán. Bývalý skvělý útočník prozradil, že zvažuje pět až šest variant, ale požádal zároveň o trpělivost. Sám cítí zodpovědnost za poslední neúspěchy, je ale rád, že ve funkci může dál pokračovat a pokusit se o nápravu.

"Moje myšlenka je najít trenéra, který bude mít smlouvu alespoň do mistrovství světa v Praze, ale nelze vyloučit ani jiné možnosti. Každopádně 17. března vše předložím výkonnému výboru. Pak už je jen na členech výboru, zda návrh přijmou, nebo nikoliv," řekl Nedvěd na dnešní tiskové konferenci po jednání výkonného výboru svazu.

Jeho členové se přes nedůvěru vyslovenou Pešánovi a jeho asistentům vyslovili pro kanadský model, který byl nastaven před sezonou. Vše je tak nyní v pravomoci generálního manažera. Svůj návrh nemusí konzultovat s šéftrenérem, jímž paradoxně zůstal Pešán, a ani s nikým jiným.

"Jsem zcela přesvědčený o tom, že jde o funkční model. Když to tak funguje v Kanadě i USA, nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat tady," podotkl Nedvěd.

Zatímco hlasování o odvolání Pešána z pozice trenéra dopadlo jednoznačně pro variantu jeho odchodu, v Nedvědově případě bylo podobně jednoznačné, ale s hlasy za jeho setrvání.

"Zodpovědnost jsem samozřejmě převzal a tak jsem to i prezentoval výkonnému výboru. Přemýšlel jsem i o možnosti skončit, ale chtěl jsem znát názor výkonného výboru, zda mi tu důvěru dá, nebo ne. Všem jsem avizoval, že jestli má výkonný výbor pocit, že by na mém místě měl být někdo jiný, tak s tím absolutně nemám problém," ujistil Nedvěd.

"Samozřejmě jsem rád, že tu důvěru mám a mohu pokračovat dál. Doufám, že tahle mise bude končit medailí. Veškerou svou energii teď dám do toho, abych vytvořil realizační tým, který náš hokej posune zase trošku někam jinam, než tomu bylo v poslední době," řekl Nedvěd.

"Už deset let jsme nepřivezli medaili, i když jsme na ni párkrát sahali. Ale v ten den D se to nepodařilo, nepřeklopilo se to na naši stranu. Co jsem měl možnost vidět na olympiádě, tak tíha toho okamžiku a odpovědnost svazují hráče. Právě to bude také jedna z věcí, na které budeme muset zapracovat. Trenér nemůže hrát za hráče a dávat góly, ale musí to mužstvo nějakým způsobem připravit," dodal Nedvěd.

V současnosti pracuje s pěti až šesti možnostmi. Jmenovitě ale pouze kývl na otázky ohledně Miloslava Hořavy a Fina Kariho Jalonena. "Chtěl bych poprosit o trpělivost. Budu potřebovat trošku více prostoru," řekl omluvně Nedvěd.

Výkonný výbor podle všeho není jednotný ohledně toho, zda by Pešánův nástupce měl být z Čech, nebo ze zahraničí. "Někteří byli pro, aby to byl zahraniční trenér. S myšlenkou reprezentaci touto cestou trochu okysličit. Někteří si to třeba nedokázali v minulosti představit, ale změnili názor, a pak tu byla část, která byla rázně proti. Ale i proto jsem připravený připravit těch návrhů více. Moje podmínka každopádně bude, že kdyby to byl cizinec, byl by sám, lidi kolem sebe byl měl z Čech," přiblížil Nedvěd své představy.

Pokud by ale měl Pešána nahradit kouč z tuzemska, nebude moct vést současně národní mužstvo a působit na klubové scéně. "Měl by trénovat jen a pouze reprezentaci," konstatoval Nedvěd.

Nevyloučil ale alespoň dočasné překrytí obou funkcí. "Když by ale hypoteticky došlo na variantu s Milošem Hořavou, který působí ve Spartě, samozřejmě by to zasáhlo do přípravy na letošní mistrovství světa, ale postarali by se o to asistenti, než by Miloš přijel. Ta možnost tu tedy je, ale s tím, že od příští sezony už by daný trenér vedl jen reprezentaci.

Od nového kouče bude vyžadovat zlepšení výsledků, ale i herního projevu. "Na olympiádě byl mnohem lepší než na mistrovství světa. Všichni si však pamatujeme šampionát v Bratislavě. Také jsme nepřivezli medaili, ale výkon byl hodnocen dobře. K tomu se musíme vrátit," zdůraznil Nedvěd.

Rád by viděl i větší zapojení mladších hráčů. "Když je budeme mít, budeme jen rádi. Vidíme celosvětově, že cestu 'mládí vpřed' razí skoro všichni. I když teď na olympiádě měli například Finové staré mužstvo. Je to samozřejmě také otázka té kvality a ingrediencí, které budeme dávat dohromady s trenérem a jeho asistencí. Budeme se snažit najít tu nejlepší možnost," řekl Nedvěd.